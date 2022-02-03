"世纪渣男"新年闹剧 才被怒妻休夫 又“宣布第3胎”婚不离了

（香港讯）香港男星张致恒曾是男团“Boyz”的成员，过去曾被爆出与5女交往期间偷吃劈腿，被港媒冠上“世纪渣男”的封号。他在2019年与圈外女友雯雯闪婚，今年1月底女方突然宣布离婚，引发热议，怎料7天后，女方宣布怀上第3胎，两人好像又没事了，离奇转折让人跌破眼镜。

雯雯1月27日在IG上发文：“分开不代表完结，只是让大家过得更好。今天，我们正式离婚了。我也真心祝福你能够幸福。”单方面宣布休夫，让张致恒过去“一脚踏五船”的丑闻再度被拿出讨论抨击。

没想到，1月30日张致恒发文说人的一生都会犯很多不同的错，感谢妻子在结婚2年来容忍自己所犯的错，“一家五口好好爱下去！”意外泄露妻子又怀孕的消息、昨天（2日）女方也开直播证实怀上第三胎，至于先前要休夫的言论则不愿再提。对于网民提问，她说：“过年不好讲这些”，又说有人见到她不好就会开心。在直播中，她一直录着丈夫与儿子玩耍，气氛看似温馨。

张致恒出道以来情史精采，不只一次被爆劈腿，2016年和女艺人梁皓恩交往后，郑重承诺不会再花心，更坦言是以结婚为前提交往。本以为他真的洗心革面，没想到他突宣布结婚，但新娘不是梁皓恩，而是一名女粉丝，且连小孩都生了，梁皓恩一夕间成了小三，气得她以死要胁他出来面对。他也从此被冠上“世纪渣男”封号。