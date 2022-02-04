马丽、易烊千玺成百亿票房女演员及00后影人

（综合讯）据中国数据平台实时数据显示，截止到2月3日凌晨4时，2022年春节档票房即将破28亿元（人民币，下同，5.93亿新元）其中电影《长津湖之水门桥》票房破12.18亿（约2.58亿新元），电影《这个杀手不太冷静》票房4.9亿（约1.03亿新元），《四海》票房3.52亿（约7460万新元），《奇迹·笨小孩》票房3.27亿（约6932万新元）。

作为春节档的“一匹黑马”，《这个杀手不太冷静》从预售的第四名已经上升到第二名，而马丽也凭借主演的这部电影成为中国影史首位主演电影票房过百亿的女演员。

据报道，马丽成为首位百亿女演员用了六年的时间，电影《夏洛特烦恼》累计票房14.48亿（约3.06亿新元），《我和我的家乡》票房28.29亿（约5.99亿新元），《羞羞的铁拳》票房22.13亿（约4.69亿新元），《我和我的父辈》票房14.77亿（约3.13亿新元），《来电狂响》票房6.41亿（约1.36亿新元），另外，今年马丽还将陆续推出《独行月球》《哥，你好》等重磅作品，继续谱写自己的高光人生。

易烊千玺则是首位电影票房过百亿的00后影人。据灯塔专业版数据显示，截至2022年2月2日零时，易烊千玺主演电影票房破百亿人民币。易烊千玺迄今为止的主要电影作品包括《少年的你》《送你一朵小红花》《长津湖》《奇迹·笨小孩》《长津湖之水门桥》，除了目前放映中的《长津湖之水门桥》，《长津湖》票房达57.75亿（约12.25亿新元），《少年的你》票房15.58亿（约3.3亿新元），《送你一朵小红花》票房14.33亿（约3.04亿新元）。