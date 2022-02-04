《铁拳英雄》丑化自己获激赞 姚子羚没想过能否夺视后

TVB女星姚子羚拍动作戏亲身上阵而手脚淤伤，一场戒毒戏，哭得眼泪鼻涕直落满脸，被网友大赞，说：“TVB欠她一个视后。”

由陈展鹏、唐诗咏、陈山聪和姚子羚主演的《铁拳英雄》今晚（2月4日）播第18集，在过去的10多集中，观众看到众演员们的落力演出都赞不绝口，当中姚子羚的演技更被网民赞爆，尤其一场染上毒瘾后在陈山聪协助下戒毒，她从最初目瞪口呆的神情，到毒瘾发作时的发狂，而后哭到满脸眼泪鼻涕。对于她不介意丑化自己去演出，更深得网民的赞赏，甚至表示：“TVB欠她一个视后！”

日前，姚子羚接受《新明日报》音频访问提及网民说“TVB欠她一视后”时表示：“现在才年头，那么快说到年尾拿奖似乎有点遥远。”

她坦言没有想是不是欠视后奖一事，最重要是观众喜欢，“观众喜欢对我而言很重要，听到大家支持和鼓励我已经很开心，我希望这个角色可以让我更上一层楼。”

《铁拳英雄》有很多动作场面，几乎在每集里演员们都拳拳到肉，而为演得逼真，和陈展鹏、陈山聪及唐诗咏一样，姚子羚在戏中有80%的动作场面都是亲身上阵，除非是高难度的动作，才请替身演员完成。

80%打戏亲上阵 旧伤未愈新伤又来

姚子羚说，“我拍完打戏手脚都淤青，每天要涂遮瑕膏，可是第二天旧伤还没复原，新的伤又来了！”

她也透露戏服又薄又少，因此拍打戏和被迷奸戏特别考功夫，“特别是黑色的那套皮衣，打的时候拳拳到肉，每次使出‘峨嵋刺’，距离都要算到准，不然很容易弄伤人。”

经历抗疫更知珍惜 想出书当义工

虎年刚至，提到新年大计，姚子羚说她想在今年出书，也想拍与动物有关的内容视频，甚至也想去当义工，从事有意义的事情。

面对两年的疫情，姚子羚也有所感触，她说疫情让她深深体会要珍惜眼前人，享受当下，“想做的事一定要去做，毕竟计划改变不了变化。”

《铁拳英雄》，周一至五晚上9时30分；翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首（星和娱乐860频道）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看。