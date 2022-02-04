2月底有三场现场演唱会 观众无须保持1米距离

喜爱现场演唱会的乐迷又有耳福了，本月（2月）底将有三场“迪士尼演唱会”，由四位美国音乐剧演员呈献多首动听的迪士尼电影歌曲，届时观众也无须保持1米距离！

自林俊杰去年11月在政府推行与冠病共存的试点计划后，办了首个在条例松绑下的实体演唱会，观众反应热烈，并期许能看到更多现场演出。来临2月26和27日，喜爱看现场演唱会的观众又有耳福，演唱会主办商Supreme Productions将呈献三场“迪士尼演唱会”。这次演出是疫苗接种差异化安全管理措施下的第一场演出，场地座位无须保持1米距离，但出席者必须已完成疫苗接种，且活动前检测是阴性，演唱会全程也要戴上口罩。出席者若在13岁以下，而且未完成疫苗接种，活动前检测必须是阴性。

这三场“迪士尼演唱会——来自电影的魔幻音乐”（Disney in Concert - Magical Music from the Movies），四位表演者来自美国，他们是亚伦·菲利普斯（Aaron Phillips ）、佩森·刘易斯（Payson Lewis）、莉莎·利夫赛（Lisa Livesay）和斯蒂芬妮伯克特·格尔森（Stephanie Burkett Gerson）。他们都是出色的音乐剧演员，佩森·刘易斯也曾演出多部电视剧像“S.W.A.T.”“Revenge”等。四人将在40人管弦乐队的现场伴奏下，带来多首耳熟能详的迪士尼电影歌曲，包括《美人鱼》《美女与野兽》《阿拉丁》《狮子王》《冰雪奇缘》等。

“迪士尼演唱会——来自电影的魔幻音乐”2月26和27日（星期六、日），在滨海艺术中心剧院举行，26日有下午2时30分和晚上8时两场，27日是下午4时一场。购票详情可上网www.sistic.com.sg或拨打热线63485555。