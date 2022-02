2月底有三场现场演唱会 观众无须保持1米距离

喜爱现场演唱会的乐迷又有耳福了,本月(2月)底将有三场“迪士尼演唱会”,由四位美国音乐剧演员呈献多首动听的迪士尼电影歌曲,届时观众也无须保持1米距离!

自林俊杰去年11月在政府推行与冠病共存的试点计划后,办了首个在条例松绑下的实体演唱会,观众反应热烈,并期许能看到更多现场演出。来临2月26和27日,喜爱看现场演唱会的观众又有耳福,演唱会主办商Supreme Productions将呈献三场“迪士尼演唱会”。这次演出是疫苗接种差异化安全管理措施下的第一场演出,场地座位无须保持1米距离,但出席者必须已完成疫苗接种,且活动前检测是阴性,演唱会全程也要戴上口罩。出席者若在13岁以下,而且未完成疫苗接种,活动前检测必须是阴性。

这三场“迪士尼演唱会——来自电影的魔幻音乐”(Disney in Concert - Magical Music from the Movies),四位表演者来自美国,他们是亚伦·菲利普斯(Aaron Phillips )、佩森·刘易斯(Payson Lewis)、莉莎·利夫赛(Lisa Livesay)和斯蒂芬妮伯克特·格尔森(Stephanie Burkett Gerson)。他们都是出色的音乐剧演员,佩森·刘易斯也曾演出多部电视剧像“S.W.A.T.”“Revenge”等。四人将在40人管弦乐队的现场伴奏下,带来多首耳熟能详的迪士尼电影歌曲,包括《美人鱼》《美女与野兽》《阿拉丁》《狮子王》《冰雪奇缘》等。

“迪士尼演唱会——来自电影的魔幻音乐”2月26和27日(星期六、日),在滨海艺术中心剧院举行,26日有下午2时30分和晚上8时两场,27日是下午4时一场。购票详情可上网www.sistic.com.sg或拨打热线63485555。