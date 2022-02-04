黄奕良这些年的那些“破格事”

60岁的黄奕良因持刮刀伤员工，今天大年初四起入狱，将吃10个月牢饭。他是面对一项持武器蓄意伤人及一项滋事打架的控状。他被指在2018年12月11日下午在新加坡回教综合大厦的食堂里，手持一把40公分长的刮刀敲打孟加拉籍客工贾西度（35岁）的头部一次，还打了他的腹部两次。之前他不服判刑上诉，今早确定上诉失败，入狱服刑。

黄奕良虽已离开娱乐圈，但他在本地剧起飞的80年代起入行，有20年的时间活跃于荧幕，是许多观众熟悉的男演员。一般人对他的印象，应该是为人直爽、冲动的一面。这些年来，他做过不少“破格的事”，即有别于一般人的行为，经过媒体报道，相信让大家印象深刻，同时也容易招来非议。

说他是个充满争议性的人物，一点也不为过。让我们来看他这些年的那些争议吧。

“不专业”惹陈莉萍拒合作

2003年，黄奕良与同属第六期演员训练班出身的陈莉萍，被新视（新传媒前身）安排合演新剧《大伯公传奇》，却爆出陈莉萍因不想与黄奕良合作而辞演。向来不闹新闻的她告诉媒体，她在《还我半边天》与黄合作得很不愉快。“就如陈安娜（当年女演员）形容的，他在惹火你时，又表现得很无辜，很受委屈的样子，真的受不了他。一拍完《还》之后，我立即向公司表达我的不满，并强烈表示不要再与他合作。

导火线呢？“作为专业演员，大家应投入去演，而他却不是这样的态度，有好几次在演感情对手戏时，他却在那里搞‘鬼’，记得有一次我的情绪上来，正演得很伤心落泪时，他却在那里笑嘻嘻看着我，大大破坏了我的情绪，演戏深受干扰。又有一次，我正全神贯注演戏时，他直盯着我的嘴唇，让我觉得很不舒服，影响了我的戏。”陈莉萍觉得过场戏，大家闹着玩玩还可以，但在重要感情戏就不该如此。

黄奕良后来写信给报馆澄清，事件也平息下来，但两位当事人今后没再合作。

黄奕良（左）与陈莉萍都是新广第六期演员训练班出身，两人在1986年的《天涯同命鸟》中首次合作并担任要角，从此事业踏上坦途。（视频截图）

上台领奖却指前妻是长颈鹿

2003年，黄奕良在电视台的红星大奖颁奖礼上获颁最佳男配角奖，领奖后致辞：“这是我10年来第一次拿这个奖。我要谢一个人，这个人其实跟我这个奖是没有关系的。她就是十八十九年前跟我一起读训练班的同学，但她的运气却没有我好，她就是我的前妻林梅娇，她把我的女儿教导得很好。”

谁知接下来话锋一转，“前几天我在餐厅见到梅娇，我发现她的脖子很长。她等奖等得脖子都长了……”然后突然指向林梅娇说：“我警告你喔，你不要整天带女儿去动物园，不是你看动物，是动物看你，因为长颈鹿的颈项也没有你这么长！”林梅娇的表情也瞬间从欣慰变成尴尬。

黄奕良下台后受访，说：“我绝对不是挑衅！我只是打个比喻说她等拿奖，等到脖子都长了。我绝对没有贬她的意思。我不可能贬她的！一年才上台拿奖一次，时间那么宝贵，我为什么要这么做？”

原本是值得庆贺的得奖喜事，却因为“祸从口出”，黄奕良引起观众公愤。他隔天致电报馆，希望媒体代他向前妻致歉，“我本来是一片好意，以为可以帮她说说话，但没想到会引来这样的误会。可能是我的幽默弄巧反拙吧。我的道歉，是真的很有诚意的，如果那番话只是令一两个观众有错觉，那未必是我的问题，但现在观众反应一面倒，就是我本身的毛病，我真的需要反省！”

他又说：“我得奖的经验输给很多人，那天晚上，根本没预料自己会得奖……只怪我上台讲话没有做功课，粗心，用词不当，可能选错场合，选错人物……”他说自己不可能贬低前妻，因为她怕自己达不到业绩，才刚跟他买了一份保险。

黄奕良（右起）从范文芳、罗嘉良手上领过奖座，开始“大发伟伦”，祸从口出。（档案照）

再上台领奖再惹“让奖前妻”风波

2006年，演技优异且得奖运也好的黄奕良，在红星大奖颁奖礼上，再获最佳男配角奖。这回，他领奖致辞时，自爆已再婚生子，还声言要把奖座送给实力坚强却没得奖运的林梅娇。虽然多数人这回觉得黄奕良不善言辞，而非不怀好意，他自己也笑说“如果媒体继续炒作，他就要跳楼了！”但确实仍有不少观众对他更加厌恶。

这次，媒体在采访中，爆出林梅娇为了纾解女儿黄暄婷的压力，不让父女见面，让黄奕良对外哭诉，又惹来更多舆论。

街头叫卖自己的导作

2009年9月，黄奕良被目击在义顺与裕廊一带兜售他导演的处女悬疑伦理片《午夜烟花》光碟。原来，他筹集到100万元，找来郭妃丽、沈琳宸、鹤天赐、陈传之主演的电影，要上院线的假期档却没档期，他不满意其他档期，又为了还几十万元债务，干脆直接制成光碟。他觉得光碟放在录影带店卖，速度较慢，于是雇人组队到本岛各地兜售。

导演上街兜售自己的作品，本地还是首见。黄奕良每天兜售四到八小时，记者问他会否觉得辛酸，他说：“退一步想就不会觉得自己惨。做人要有责任感，吃点苦无所谓，欠钱得还，当然也是再给自己一个机会。”又说感觉像做保险：“我保险都卖了18年，现在还在做，习惯在外头跑。”

黄奕良和自己的导作《午夜烟花》。（档案照）

因一坨狗屎伤人被罚

2011年5月某晚，黄奕良因一坨狗屎出事。当晚，在大巴窑2巷第122座组屋和多层停车场中间的车道，有个女子在遛狗，黄奕良发现狗儿在路边拉屎，但狗主并未清理，两人发生冲突，惹上官司。黄奕良最终因蓄意致伤女子，当街用手抓住对方脖子还推她一把，导致她跌倒，被罚3000元。

一般人多数自扫门前雪，狗主不管自家狗路边拉屎，旁人看了多半不会理会，黄奕良这回算是急公好义了吧，可是因为情绪管理不佳，又再惹祸上身了。

为“暴打女儿”开直播自我平反

去年9月，黄暄婷在电视访谈节目《权听你说2》中，提到儿时很多不愉快的阴影来自父亲黄奕良，包括曾被父亲打到住院一个星期的往事，引起热议。

黄奕良过后开面簿直播，回应有关事件，喊话“爸爸是很疼你的”，又指自己过去当黑脸，让林梅娇当白脸，女儿不该讲这种让他“撕心裂肺”的话。

一个人到底该不该自曝家丑，成为事件发生以来的热门话题，公众为此课题热烈议论，也把黄奕良、黄暄婷、林梅娇再度推上风口浪尖。

黄奕良（左）开面簿直播回应黄暄婷在电视上“爆家丑”。（互联网）

争议全因坏脾气？

可以说，争议对黄奕良来说，从来不是陌生的，或者说，是家常便饭。纵观过去那些年的案例，他在大众心目中，大概已经成为“容易惹是生非的人”，而且好像都跟他的易怒、冲动有关。平心而论，有些情况，他有无恶意或许值得商榷，只是当他觉得自己被冤枉或有委屈时，几乎不隐忍或逃避，而是勇于面对，无惧发声。偏偏他处理起来，往往言行尺度拿捏不当，激动又失控之下，往往后果一发不可收拾。

就像林梅娇当年谈起前夫的言行，已经见怪不怪，只是平静地说：“我就当作笑话看，我没什么感觉，如果能娱乐到观众也不错！”

黄奕良从娱乐版上到新闻版，从舆论中心进到监狱里去，希望他能趁这段时间冷静反省，自己是不是太容易暴怒了，有没有更好地管理自己的情绪，以及解决事情的办法？如果能把“破格”的言行发挥到正面的事情上，相信大家会更容易看见他不坏的本质。