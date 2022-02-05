BAFTA入围名单公布 里奥纳度、女神卡卡角逐影帝后

（综合讯）第75届英国电影学院奖（BAFTA）在当地时间3日公布入围名单，科幻巨片《沙丘瀚战》（Dune）共获得最佳电影、最佳改编剧本等11个奖项提名，是本届入围赢家。但《沙》多为技术奖项，反而不及以8项提名紧追在后的《犬之力》（The Power of the Dog）的最佳电影、导演、改编剧本、男主角及男配角等分量来得重。

下来依序是提名6项，描绘北爱尔兰的《贝尔法斯特》（Belfast）和提名5项，英国最具代表性的“007”系列电影《生死交战》（No Time to Die），然而，描写黛安娜王妃的传记电影《史宾赛》（Spencer）却未获任何提名，引发政治因素干预猜测。

BAFTA颁奖礼将于3月13日在伦敦举行。影帝之争激烈，包括《千万别抬头》（Don't Look Up）的Leonardo DiCaprio（里奥纳度狄卡比奥）、《犬山记》Benedict Cumberbatch（本尼迪克特康伯巴奇）、《王者世家》（King Richard）Will Smith（威尔史密斯）等，前两人被视为得奖热门；继角逐金球奖影后败北之后，Lady Gaga（女神卡卡）再次凭《豪门谋杀案》（House of Gucci）首次入围BAFTA影后，她将与《甘草比萨》（Licorice Pizza）Alana Haim（阿拉娜海姆）、“Passing”Tessa Thompson（泰莎汤普森）等竞争，“零的突破”绝非易事。

亚洲电影方面，日本导演滨口龙介执导的《在车上》（Drive my Car》入围最佳导演、非英语电影及改编剧本三奖。