童星情绪失控离场 杜南对着泰迪熊演戏

已在本地公映的第二波贺岁片之一《贝尔法斯特》（Belfast）描绘上世纪60年代北爱尔兰地区动荡时期的面貌。39岁的北爱尔兰演员Jamie Dornan（杰米杜南）片中演出男童主角“Buddy”的父亲，他在电邮访问中指出，曾在电视剧《堕落》（The Fall）里演人父，打趣说：“我当时还不是一个父亲（指戏外），一度觉得难以置信，竟然到了可以演人父的阶段，我当时想‘没有人会信服的’……如今，戏外的我已经是三个孩子的爸爸，这也令我难以置信！”

杜南赞扬11岁的银幕儿子Jude Hill（祖迪希尔）总做好功夫来到片场，善于聆听并消化信息，是一个浑然天成的好演员。杜南忆起跟其他童星的合作，笑说：“童星们确实带来不一样的能量，但往往不是你希望的能量。”他说，曾对着泰迪熊演重要感情戏，“因为当时那位童星演员情绪失控，须要离场。”

离开老家20年

以黑白画面为主的《贝尔法斯特》由Kenneth Branagh（肯尼思布朗）执导，剧本取材自导演的童年回忆。有关北爱尔兰的影视作品，往往采用政治或恐怖主义角度描绘陷入宗派骚乱的北爱尔兰，此片也以动荡时期为题材，但重点着墨一般老百姓的生活，像是导演写给平民百姓的“电影情书”。

身为贝尔法斯特人，杜南阅读剧本时感到欣慰与感激，“因为有一个讲述老家平凡人的故事，描述刻苦耐劳的平凡家庭（在动乱中）尝试如常生活。那些街上爆发的冲突，他们一丁点儿都不愿它们发生。”能在天时地利人和下演出这部片，他觉得非常幸运。

戏里，杜南为了工作离乡背井；戏外，他于20年前离开老家发展演艺事业，目前旅居美国洛杉矶。他说，至今仍把贝尔法斯特视为家，“我觉得肯尼思（导演）也一样，他经常把贝尔法斯特挂在嘴边，不时提到‘在家里的他们’这句话，而他已离家51年了。”

“爱尔兰人擅长用幽默化解艰难”

问起爱尔兰人的个性，杜南点出幽默是爱尔兰人的“防御方式”，用幽默感逗笑彼此，放松下来，助他们度过黑暗时期。杜南说：“不是指大家都是谐星，但我们擅长用幽默化解一天的艰难，这是与生俱来的。”

他在访问中分享有关电影的童年回忆。他说，小时候看过不少主流大片，包括《夺宝奇兵》（Indiana Jones）和《侠盗罗宾汉》（Robin Hood: Prince of Thieves）在内的作品让他投入其中，暂时逃离现实。当年的艺术片也不普及，当地只有一家放映非主流电影的戏院，杜南笑说：“老实讲，我和家人只会一起捧场Steve Martin（史提夫马丁）的作品，父亲是他的超级粉丝，若全家去看戏，一定是看史提夫马丁的戏。”