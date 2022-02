热播站

图片取自互联网

郑元畅之不专业厨房

可在YouTube观看

台湾艺人郑元畅于2020年6月19日37岁生日当天开设自己的YouTube频道,后来推出《郑元畅之不专业厨房》(简称《不专业厨房》)节目,内容是与艺人嘉宾做菜聊天,娱乐性及后制效果不输台湾电视频道的综艺节目。第一季在去年6月画上完美的句号,很快地于去年9月推出第二季,目前该系列节目的总观看次数已超过1406万。

《不专业厨房》首季节目邀请多位重磅明星嘉宾,包括林依晨、杨丞琳、陶晶莹、Ella陈嘉桦、许玮甯、陈乔恩、修杰楷、阮经天和信等,其中许多人是平时很少上节目的大咖,足见郑元畅在圈内的人缘超好。他跟第二季首集嘉宾曾之乔的交情更是好到没话说,首次录制发生记忆卡坏掉的悲剧,画面全部报废,曾之乔义气相挺,重新录制。

每集节目长度不超过30分钟,一般是郑元畅与一名星友一起下厨,偶尔有三四人“组团”上节目,就分上下集播出,内容精彩的,还分成三集推出。

嘉宾轻松下厨,边喝边聊

基于节目的综艺性质,观众跳看也不会感到突兀,节目氛围轻松随性,让人联想到中国大陆的《拜托吧冰箱》,都称得上是“下饭综艺”类型节目。

根据平台数据,目前点击量最高的是林依晨做客的第六集,吸引150万人点击收看;排第二三名的则是首季嘉宾许玮甯、杨丞琳的那两集。

《不专业厨房》第二季贴心加入中文字幕,跟首季一样必备红酒或香槟,边喝边聊,帮助嘉宾放松及打开话匣子。

新的一年,节目玩新花招,最新一集要求王心凌限时3小时完成鲜虾意式炖饭、意式番茄蔬菜汤,时间一到无论是否完成都必须喊停,一开始王心凌还信心爆棚,没想到两人光处理虾子的肠泥就搞了半小时,郑元畅自我解嘲:“我们的节目就是边做菜边学知识。”

春节特辑,因火锅被吐槽

首季《不专业厨房》前年“开张”时,郑元畅为节目第一次下厨,挑战韩式炸鸡,结果状况不断,光切个肉就换了几把刀,计时炸鸡肉时,更乌龙地将计时器从两分钟调成两小时。

我去年4月有机会访问郑元畅,他提到疫情期间,面对面互动比较困难,所以他希望建立跟粉丝交流的网络平台,拉近彼此的距离。他说:“如果大家看这个节目,觉得开心疗愈,就是我最乐见的。”

郑元畅坦言自己不会下厨,本来想通过节目让自己对煮饭产生兴趣,也鼓励大家在防疫期间看食谱做菜。但拍摄节目后,他虽然增加了一些烹饪知识,但下厨的热情并没有增加。

《不专业厨房》于2月1日推出春节特辑,郑元畅邀请好友阮经天、陈意涵和张钧甯上节目,每人准备一道拿手菜。郑元畅自己就因为准备了无需厨艺的火锅被来宾吐槽,阮经天准备烤乌鱼子,张钧甯带来拿手的黄鱼煨豆腐,陈意涵做章鱼烧。

其实,美食只是配角,四位好友聚在一起“人来疯”,大家high得各说各话,厨房几度失控,笑料连连,开心最重要啊。

御史与祚怡(首播)

Secret Royal Inspector & Joy

娱家戏剧(星和Ch855)

晚上9.45

玉泽演饰演的美食家公子成为御史,金惠奫(yūn)饰演为了寻找幸福勇往直前的朝鲜奇女子。讲述两人相遇后,联手将贪官污吏一网打尽的故事。

奔跑吧特别篇2 -黄河

e乐(新电信Ch11/501)

晚上8.00

户外竞技真人秀,由固定班底李晨、杨颖、郑恺、沙溢、宋雨琦、白鹿、林一等继续执行任务。在黄河沿线重要城市,通过创新游戏设置,直播带货扶贫等形式,展现黄河生态经济带的文化之美。继续推进星素结合,增加艺人与当地民众的互动,以综艺化的特色传递正能量。

灭我者

Those Who Wish Me Dead

HBO(星和Ch601,

新电信Ch420) 晚上10.50

空降森林消防员汉娜(Angelina Jolie饰)在一场大火中误判风向,未能及时救人而备受打击。她邂逅失去亲人的小男孩康纳(Finn Little饰),两人穿越茂密的森林,躲避无情的杀手及肆虐的森林大火。

1921

CM+(新电信Ch571)

晚上9.00

黄轩、倪妮、王仁君、刘昊然、袁文康等主演。聚焦1921年前后的故事,来自五湖四海平均年龄仅28岁的中国热血青年们,突破各股复杂势力的监控和追踪,聚集上海召开中国共产党第一次代表大会,见证中国共产党的成立。