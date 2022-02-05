《亲家、冤家做头家》下午档播出 陈丽贞盼黄金档播方言剧

20集方言剧《亲家、冤家做头家》已定于2月18日周五下午播出，陈丽贞希望黄金档也能播出原汁原味的方言剧。

《亲家、冤家做头家》由本地四位老戏骨陈澍城、洪慧芳、李南星、陈丽贞主演。陈丽贞昨天（2月4日）受访时表示，自己是第一次在20集的方言剧中全程说福建话。因此非常期待剧集的播出，可惜播出的时间段是在下午。

她透露，剧集也会在6月或9月重新在9点档播出，不过按以往的惯例，可能会配成华语。“之前的《好世谋》在黄金档播出时都是配成华语的，希望这次出现奇迹吧。”

陈丽贞表示，过往政府禁止用方言表演，但随着时代的发展，现在已经允许方言剧在非黄金时段播出。她认为电视上多播出方言剧，能让年轻一代的观众熟悉家庭成员之间说的方言，不然时间久了，方言会慢慢消失。

她认为用方言表演的一大挑战，是要在说方言时能同时把人物的情感传递到位，比如剧中妈妈（张锦华饰演）得了癌症，就要在说方言台词时还要把掉眼泪的情绪表达出来，颇有难度。此外，福建话有一些俚语，华语则很难找到相应的词语把韵味表达出来。

相比多年来用华语表演，陈丽贞认为，用方言表演比较有亲和力。她说，如果在本地组屋区重拍经典剧《七十二家房客》，让演员用各自的方言去表达，观众看了肯定会觉得很过瘾，这样的作品可能是本地剧的一个突破。“如果没有突破，会流失更多的观众。我入行这么久，还是希望本地观众能支持我们的电视剧。”

受邀才敢上门拜年

陈丽贞大年初一就去向金银姬拜年，她表示，今年过年情况特殊，一般没有被邀请都不敢上门拜年，但每年她都是初一就去向金银姬拜年，但去之前会先在家自行检测。“金姐家有老人，我做了检测才敢去。”

除了被邀请才敢上门拜年，陈丽贞也不敢邀请朋友来家拜年，除非对方打来电话要上门拜年。昨天初四，陈丽贞表示还没有开工，因农历新年前拍新戏直到除夕前一天，因此剧组给她多几天时间休息。