外地拍《家族荣耀》遇结婚15周年 黄浩然与妻隔空庆祝

由黄浩然、张智霖、罗子溢、杨茜尧、李彩桦和熊黛林等主演的《家族荣耀》，下周一起将在无线翡翠台登场。这部备受瞩目的剧集，先在网络播映，引起广泛讨论，其中不少网民表示喜见黄浩然再次重现荧光屏，毕竟他已经销声匿迹好一段日子。

黄浩然日前接受《新明日报》访问时说，其实他没有“失踪”，仍然在演艺圈活跃，“距离上一部《法证先锋4》至今，我已经有差不多两年没有作品和观众见面，这也难怪他们以为我‘消失’，实际上这段日子我拍了2部剧集和4部电影，只是都还没有出街，而目前也正在拍摄一部电视剧。”

在《家族》中，黄浩然饰演一名富家子弟，有外遇和私生女，被认定是渣男。然而，他不以为然，觉得角色实际上是个重情重义的人，只是多情而已，但却从来没有设计害人，“对我而言，这个角色很有挑战性，内心戏很多，而剧本也赋予角色很多的起承转合，所以开拍前我和张智霖、杨茜尧和导演讨论，希望自己能角色演得有血有肉。”

“真夫妻”片场刻意不交流

黄浩然和杨茜尧在戏中是一对夫妻，由于杨茜尧的丈夫罗子溢也有份参与演出，问他是否会觉得尴尬？

“刚开始有点担心，尤其拍摄婚礼那场戏，我必须和茜尧接吻，而拍摄那场戏时，茜尧有点不舒服，可是子溢完全不理会她，我那时心想两人是不是有问题，结果后来知道他们是刻意在片场不交流，以免让我和饰演子溢太太的李彩桦感到尴尬。”

问黄浩然在拍摄期间是否有难忘的经历？

他说：“拍摄期间刚好是我结婚15周年纪念，因为剧集是在外地拍摄，加上疫情关系无法飞回香港，所以当天就在酒店房里叫了牛排和红酒，太太也一样，我们俩就通过视像隔空吃了一顿庆祝结婚15周年纪念的晚餐。”

黄浩然说，为拍摄这场婚礼的戏，杨茜尧和罗子溢刻意不互相交流。 （图 / TVBI）

没和杨茜尧戏中演夫妻 罗子溢：不觉得可惜

和妻子杨茜尧隔了多年再合作，但却无法在戏中演夫妻，罗子溢说不觉得可惜。

罗子溢告诉《新明日报》，《家族荣耀》是他和太太杨茜尧继《On Call 36小时》后再度合作，虽然两人在戏中无法演夫妻，但罗子溢觉得是另一种很不同的体验，“剧中我们是叔嫂关系，很多对戏，尤其戏中和茜尧有敌对的成分，两人在对戏时很刺激也很好玩。”

问他黄浩然在戏中和杨茜尧是夫妻关系，且有亲热镜头，是否觉得尴尬？

“始终大家都是演员，而且我和茜尧在开拍前已经有沟通过，所以不觉得尴尬。”

去年杨茜尧秘密产下第二胎，罗子溢再当爸爸，他说心态上完全没有改变，他依然想当个好丈夫、好爸爸，把一家大小照顾得无微不至。

提及和杨茜尧及孩子维系感情，罗子溢说维系一个家庭关系，最重要是信任，“我和太太都是演员，所以她绝对会体谅和相信我的工作。至于小朋友，若没有工作，我会争取时间陪他们，如陪他们上学，或者临睡前和他们说故事或聊天。”

《家族荣耀》，7日起周一至五晚上8时30分；翡翠台（星和娱乐838频道与新电信电视511频道）、Hub戏剧首（星和娱乐860频道）、Go Select观看；也可在TVBAnywhere+收看。