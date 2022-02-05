《僵尸校园》尸不可挡 两小鲜肉见血暴红

韩国丧尸热不灭，Netflix继《尸战朝鲜》后，再推丧尸原创剧《僵尸校园》，结合高中生校园霸凌与病毒感染题材，将人类面临死亡的丑陋面表露无遗。剧中饰演恶霸高中生的刘仁秀（Yoo In-soo），剧中毫无人性，丧尸病毒爆发前无情凌辱同学，当同学都开始尸变后，他更把同学当垫背，恶毒行径令人生气。

不过，就因为他实在太惹人讨厌，反而吸引粉丝关注。原本他的IG粉丝只有4万人，《僵》1月28日播出后至今已暴增到80万，成长了20倍。23岁的他身高184公分，2017年以电影《记忆之夜》出道，曾演出韩剧《我的ID是江南美人》《大力女子都奉顺》，不过都只是配角，直到今年演出《僵》才初尝走红滋味。

另一名演男二“李秀赫”的演员朴所罗门（Park Solomon）更厉害。他年仅22岁，183公分的模特儿身材加上偶像脸蛋，让他每每登场就引起少女尖叫。身为纯种韩国人的他，其实是在中亚的乌兹别克斯坦（Uzbekistan）出生，有韩乌双重国籍，会韩语、华语、俄语三国语言，IG粉丝数已从3万飙升至295万。

他的外貌酷似韩团SHINee的珉豪和Infinite的L，加上在剧中专情又勇敢的形象，人气一夕暴涨。他曾说一开始本打算以偶像歌手的身分出道，但碍于唱歌唱得不好，才决定改走演员之路。他15岁出道，在韩剧《传说的魔女》里饰演男主角的童年角色，之后到中国拍网剧《外貌至上主义》担任男主角，还和台湾男星李玉玺成为好友。

《僵》改编自同名网络漫画，后者是超高人气作品，常上热搜。故事以高中校园为背景，因学生遭注射病毒的老鼠咬到，丧尸病毒开始蔓延，学校变成地狱，可怕的丧尸到处乱窜，将人性自私、险恶一面描写得淋漓尽致。由于画面太过血腥、惊悚，该剧被列为18岁以下青少年禁看等级。