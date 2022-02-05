腾讯改好莱坞片经典结局 原著回应︰每个人在中国都有幸福结局

（综合讯）由曾获金球奖最佳导演奖的美国导演David Fincher执导，Brad Pitt、Edward Norton、Helena Bonham Carter及Jared Leto主演的电影《搏击会》（Fight Club），早前在中国腾讯视频上架，其经典结局遭修改而引起关注。有中国网民直言这种改法“太粗暴”，更指“如此阉割，这部经典电影还有啥看头？”小说原作者Chuck Palahniuk近日也开腔回应。

《搏》在腾讯视频上架后，有中国网民发现电影的经典结局遭到修改——窗外的所有建筑物倒塌，暗示摧毁文明的无政府主义计划正在酝酿的这一幕无故被消失。取而代之是警方迅速侦破整个计划并逮捕所有罪犯，阻止炸弹爆炸；而原本由Edward Norton饰演的“叙事者”所幻想出来的人格“泰勒”，则被送往精神病院接受心理治疗。

中国式完美结局引起全球影迷关注，而原著小说作者Chuck Palahniuk也在其网站开腔回应：“泰勒及其党羽全部被捕，他被审判，并判处入精神病院。这真的太神奇了，我完全没有头绪，正义永远获胜。没有任何爆炸。”之后他又在推特发功，写道：“你看过这狗屎（结局）吗？这真的是超级精彩！每个人在中国都有一个幸福的结局。”

据报道，目前未知电影结局被修改的原因，腾讯视频拒绝评论事件。据知情人士指，这部电影经版权拥有方修改后，才获得批准播放，并转售给串流平台发行。