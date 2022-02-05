王晶新版《倚天屠龙记》热议不断 网民酸峨嵋派变整容医院

年除夕，王晶导演的电影《倚天屠龙记之九阳神功》网络上线，第一天就引发热议并冲上了网络平台热度第一，也成为了2022年春节档第一部被吐槽的贺岁新片，最终豆瓣评分3.5。

4天后的昨天（2月4日），第二部《倚天屠龙记之圣火雄风》马不停蹄上线了，口碑小小进步，豆瓣4.3分。

网民说：“可能是拍得比较接近原著，少了恶搞，观感比上一部好。”“李连杰那版把张无忌黑化了，这版把周芷若黑化了，改编得还可以吧，千篇一律的原版看腻了。”“虽然大场面没有徐老怪（徐克）那样的精美，但作为网大（网络电影），已经算可以了。”

zaobao.sg记者搜罗网上各家评论，整理亮点和糟点如下：

3大亮点：

1）王晶尊重原著。金庸留下的好东西，只要照着拍，再差也有限。第二部把拯救八大派和夺圣火令的小说故事拍得明白，张无忌和三个爱他的女子的爱恨情仇，也拍出了结果。

2）第二部的制作改进了很多，有些镜头拍得悦目，调色也高于普通网络电影的水平。

3）演员阵容豪华，只出镜了几分钟的张三丰是甄子丹扮演，台词没有几句的金毛狮王是老版的徐锦江，魔教的几位高手是方中信、黄浩然、骆应钧扮演，灭绝师太是梁琤，其他还有林子聪、郭政鸿、田启文参演。有人戏言，整部电影像是港片参与力量的大阅兵，把眼熟的明星都叫来走了一遍过场。

王晶找来甄子丹（左上图起）、林峰、邱意浓（左下图起）、文咏珊、云千千，一起打造新版《倚天屠龙记》。（互联网）

7大糟点

至于槽点则很多：

1）总的来说，王晶在片中展现的导演与编剧功力，远远撑不起来一部好看的新武侠电影，也就是比以前退步了。

2）剧情环环相扣，但也相当公式化；故事讲得腾云驾雾，观众看得一头雾水，或走马观花。

3）甄家班操刀的动作场面，把小说中的绝世武功用特效展现出来，特效不算精致但能看。第二部比第一部更进步，但和当年还在巅峰期的洪家班设计的动作场面相比，是小巫见大巫；画面够炫但是没一段打戏能记住。同样是少林龙爪手，林峰与李连杰实在无法比。

4）王晶当年还懂得用各种镜头营造画面张力，新版就全成了电视化镜头。

5）因为篇幅所限，王晶赶着把故事讲完，结果只能牺牲人物转折时间。周芷若的态度转变生硬不说，林峰痛哭流涕痛不欲生了几秒钟，就留下倚天剑、屠龙刀，跟着赵敏走了，周芷若遗体都还在原地。难怪观众都说这个版本的张无忌太绝情。

6）42岁林峰演的张无忌，是阴沉又内敛的版本，加上样子老成，像行走江湖十几年，但拳脚功夫却不够出色，被当年的李连杰比了下来。

7）旧版三大女主角张敏、黎姿、邱淑贞都是绝色美女，新版的周芷若与小昭扮演者云千千、邱意浓被网民狠批“整容脸”“网红脸”，指除了无演技，样貌更难以分辨，且戏份多到令人难以接受。只有文咏珊饰演的赵敏，网民说如果不跟张敏相比还可接受。

有网民指出，灭绝师太带领峨眉派弟子前往胡杨林找“白眉鹰王”殷天正等人时，在镜头扫过峨眉派众人的一幕，发现女弟子们基本都是“整容脸”，“峨眉派除了灭绝，都有一股风尘味”“镜头扫过去简直笑死，只有两种脸型：玻尿酸脸和瘦脸针脸”“峨眉派怎么成整容医院了”。