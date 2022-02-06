回忆 Recalled

Hub都会台（星和Ch111/825） 晚上10.00

讲述秀珍（徐睿知饰）因创伤后遗症丧失记忆成为一张白纸，她在丈夫（金刚于饰）的照护下逐渐好转，秀珍常有奇怪的片段闪过眼前，努力寻回记忆之际，她意外发现自己拥有预知未来的能力，开始尝试阻止他人的憾事，同时得知丈夫未来将涉及窃盗与杀人案件，秀珍也在朋友口中发现自己惨遭善妒丈夫家暴的过往。

百姓的味道 People's Palate

e乐（新电信Ch11/501） 晚上7.00

由谢霆锋主导，加入他的艺人好友，以纪实感的画面、电影质感的镜头，开启在大自然天地河川间的美食探索，展现中国人对生活的美好追求。节目用具体人物故事串联，讲述中国各地美食生态和人文精神，同时寻找百姓之间共鸣的味道。

共创全球枢纽

8频道 晚上10.30

新加坡早期主要靠港口发迹，如今本地有首屈一指的枢纽港口，和全球600个港口紧密相连。许多跨国公司也把新加坡当成战略区域中心，近60%的科技跨国公司，都在新加坡设立了亚洲总部。

乘风破浪的姐姐第二季

U频道 晚上7.00

节目邀请30名年龄在30岁以上的女艺人，通过封闭式训练和比赛，最终由全民投票选7人组成女团。

天能 Tenet

HBO（星和Ch601，新电信Ch420）晚上9.00

科幻动作巨片，主角（John David Washington饰）仅靠一个字“天能”为人类存亡誓死奋战，他进入诡谲的国际谍报世界，逆转时空改变命运，阻止世界大战发生。