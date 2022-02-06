本地导演梁志强最新作品《女兵外传》（Ah Girls Go Army）票房告捷，目前已突破115万元，是今年亚洲贺岁片冠军。曾在《新兵正传》饰演“Sergeant Ong”的张智扬3日在IG发文分享喜讯和道喜，同时也狠呛酸民，引发热议。

《女兵外传》上映后收到不少负面评价，《联合早报》娱乐热线也接到读者留言批评，指电影“乱七八糟，实在有损国民服役的使命与形象”“被骗进戏院捧场”“不要再出续集”，但这些批评显然无损票房。

张智扬在IG发文祝贺电影票房大收，并狠呛不看好这部片子的酸民，“就如以往，他们会说新加坡观众低级和没品位，但你知道谁才是真的低级吗？是你们这些只会不断抹黑和打击他人的酸民。”

张智扬也写道：“酸民在网上对这部电影的批评声好像很大，说这部电影的票房一定会很惨，但从《新兵正传1》开始，一次又一次的，那些默默买票进戏院的支持者，他们的爱与支持才是更大的力量。我为《女兵外传》的演员感到骄傲，她们要面对这么多网上的负评，但结果和数字不会说谎。恭喜！”

张智扬的发文引来不少网民支持，但也有人留言说：“有些批评是成立的，把所有不喜欢这部电影的人都归类成酸民，有些幼稚”，也有人批评他：“身为这个圈子的一分子，你竟然认为票房成功就是电影成功，这显示你和观众脱节”，还有网民反呛张智扬：“你不能接受其他人对这部电影的批评，看来你才是低级的那个。”张智扬对此回应：“合理和有建设性的批评是可以被接受的，也能让电影业进步，我指的是那些恶意抹黑的人。”