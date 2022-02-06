出儿童绘本解画瘾 范文芳期待解戏瘾

自16年前的绘本作品《笔·芳·说》后，范文芳重拾画笔创作，一口气推出四本双语儿童绘本，“画瘾”解了，待疫情平稳后解“戏瘾”。

范文芳、李铭顺、李铭忠和姚懿珊所属的凯渥经纪公司今早（2月6日）在台北举行开工团拜仪式。分隔新加坡和台北两地的艺人上线接受新马媒体视讯访问。

范文芳在大年初四宣布本月10日推出双语儿童绘本《大声的棒棒》和《病毒星球》，另有两本择日推出。绘本由台湾出版社发行，内容以英文和繁体中文书写。

她今天受访时告诉记者，用了将近一年完成作品，且万事起头难，下笔初期的画作一一被自己否定了。分享出书契机，她说：“因为疫情，我不能飞去很多地方拍戏，留在新加坡有很多创作想法，刚巧他们（台湾出版方）找我出儿童图文书，这对我来说是个很好很好的创作空间。当了妈妈后，几乎每一晚都会读故事给儿子听，他很喜欢读英文书，我就想，出插画书能引起他的兴趣，就有了《大声的棒棒》和《病毒星球》。”

当插画家是范文芳的儿时梦想，这回重拾画笔再出书，她坦言有成就感。

因疫情错过不少戏剧作品

范文芳原定去年赴台湾拍戏三周，但计划赶不上变化，因疫情严峻，当地再实施“14+7”隔离防疫措施，以致计划作罢。她说：“时间上有点困难，我老公又不在新加坡，如果他在，我还可以离开一、两个月。”

范文芳不讳言有戏瘾，“我不会放弃，我会继续看剧本。我每一次看剧本，会觉得‘啊，我又错过了’，其实真的错过蛮多作品，但我相信等疫情好转时，我就可以拍戏了。”

老公在台湾工作，夫妻俩今年分隔两地过年。范文芳无奈地说，希望日后不再分开过年，“但有一件令我安慰的事，至少老公的弟弟铭忠在台湾陪他过年。我还有我的小情人（指儿子）和家人陪我一起过。”

谈到虎年愿望，她说：“当然希望身体健康，疫情会变好，大家的工作顺顺利利！希望我的书很快会推出简体字版，也希望很快能拍戏！儿子身体健康，万事如意！”

李铭顺不能回家过年心情复杂

李铭顺目前在台湾拍摄电视剧《八尺门的辩护人》，他的戏份预计下个月中前完成，接着投入《做工的人》电影版拍摄。在《八尺门的辩护人》片场赶戏的他，今天短暂上线。

分享在台湾过年的心情，他直言：“心情很复杂！过年要快乐，但又想着家、不能回家。但，还是要带着欢喜的心情过年，过年本来就得要有正面的想法……没有在家过年，心情还是很奇怪，所以需要调整（心情）。”

他的虎年展望是？“疫情赶快过去！陪我的儿子、老婆去旅行，跟家人，跟铭忠他们全部一起去！”