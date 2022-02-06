李国煌、陈建彬、刘谦益年关前确诊冠病

冠病春节来捣乱，李国煌、陈建彬、刘谦益确诊冠病，国煌年夜饭吃菜脯蛋配粥，69岁建彬康复得快，初三参与线上表演，谦益算是三人中最幸运的，他在新年前确诊，康复后正好赶上与家人过节！

《新明日报》昨天接获三男星确诊消息，赶忙联系了解情况，且听他们怎么说。

李国煌：独自对镜子吃团圆饭

国煌昨晚受访，向《新明日报》证实，他是在上周六（29日）6点多检测时，发现自己确诊。

“其实我没发烧，只是咳嗽、伤风，类似感冒症状，人还是很清醒的。”

确诊之后，国煌遵守自主隔离，将自己隔离在房间，消毒剂一天喷几次，家中三小孩上学之前先做ART（抗原快速检测），确定是阴性才去上学。

也因确诊，国煌无法与家人吃团圆饭，当妻子与小孩去他母亲家吃饭，国煌只能吩咐女佣煮菜心、菜脯蛋配白粥给他，自嘲“对镜吃团圆饭”，也不敢去捞鱼生！

他自困房间，并不觉得辛苦，“感觉就像飞台湾时在隔离一样。”

国煌天天自行检测，直至大年初四（星期五）仍是“两条线”（呈阳性），但昨天（大年初五，星期六）早上与下午3时左右检验，已呈阴性，正式康复。

陈建彬：全身骨头酸软

建彬告诉本报，他也是在上周六（29日）家里通过ART检测，证实确诊，他形容症状就是“身体有点发热，咳嗽、喉咙发炎。”

之前一天（28日）他才做过检测，当时是阴性，没想到29日表演回家，感到不舒服，“全身骨头酸软”，一验，惊见“两条线”（阳性），建彬直言“当场傻掉”，不断寻思着怎么会确诊？在哪里感染到？

确诊之后，建彬不敢出门，自主隔离，“当时一心想到，初三有表演，希望老天保佑，让我在初三康复。”

大年初三早上一验，建彬的检测已呈阴性，他非常开心，“我已经69岁，但恢复期很快，5天就康复了！”

初三当天，他工作满档，傍晚6点至8点带货直播，9点至11点是新加坡艺人公会春宴线上直播歌台。

只是，确诊冠病之后，建彬的团圆饭只能叫外卖，助手张雄每晚为他送晚餐，“今年是我的冠病年，但庆幸症状不严重、我也没有失去味觉，目前已经完全康复了。”

刘谦益：拍广告之后发现确诊

谦益上个月18日因发烧、喉咙痛、流鼻涕、咳嗽看医生，当时医生为他做了ART检测，呈阴性。

谦益当时向本报透露、他吃药后，除了喉咙痛，身体已无恙，21日当天，他如常拍广告，参与者除了他，还有李国煌、莫小玲、许绍雄等，拍完之后，他感觉不太舒服，原本约了圈内朋友吃饭也取消，再去看医生，发现自己确诊。

谦益自行检测，21日至26日测验都呈阳性，“直至27日再验，已经‘一条线’，我已经完全康复了！”

但小心翼翼的谦益不敢掉以轻心，27日至30日这四天他继续监测，再次验证自己已经痊愈。

“可能与打追加剂，完成三支疫苗注射有关，我的症状很轻微，有个比我大一两岁的朋友，还来不及打追加剂，确诊之后情况很严重，必须入院吸氧。”

谦益一家三口，他自主隔离时，要求全家人戴口罩、家中7把风扇一直开着，保持室内通风。

“我是个非常小心的人，即使是去ATM提款都会马上洗手，备好牙签按电梯，做足防疫措施都会确诊，让我一度心情很低落。”

他上个月26及27日本需要拍戏，因为确诊延后，大年初三、初四再开工。

(左起）莫小玲，许绍雄，李国煌与刘谦益 。（受访者提供）

与刘谦益合拍广告 许绍雄 莫小玲自检呈阴

21日当天与刘谦益合拍广告，许绍雄、莫小玲连续多天自行检测确保平安！

谦益当天拍广告有对手戏的是莫小玲，小玲昨晚受访指出，当天拍摄有很多对白，得知谦益确诊之后，连续做了5天快速ART检测，“结果呈现阴性，我没事！”

小玲表示平时仔细感受身体发出的讯号，一有伤风咳嗽就多加小心，“我的经理人吓到半死，但我一切OK，谢谢你!”

人在狮城的欢喜哥许绍雄受访证实：“我们一起拍广告，当晚就接获消息有艺人确诊，我做了三天检测，没事，我至今都OK，谢谢你关心！”