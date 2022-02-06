疫情下著书绘画 陈之财办《我的小红点》签书会

支持环保，做人充满正能量的陈之财合共出了4本《我的小红点》丛书，包括两本填色书、两本供幼童阅读的书。

冠病持续这两年，之财并没有停下，他积极展开“小红点”著书绘画，新书《我的小红点一起打造一个更美好的世界》由李光耀双语基金支持，今天（大年初六）下午3时正将在卓尔书局举办“我的小红点”签书会。

之财告诉《新明日报》，“这是《我的小红点》两年来的第一个发布会。”对于能与卓尔书局合作办签书会，他深感荣幸，言下不胜感激。

新书倡扬环保课题，之财签书会首场推500本《我的小红点一起打造一个更美好的世界》精装本，书内附有“我的小红点”邮票（共四枚，随书各赠送一枚），还有动漫、线上故事和手机程序游戏。

疫情底下跨出的每一步都并非易事，之财这一次为“小红点”发力，除了第一次推出限量精装版丛书、限量邮票集，才华洋溢的他也特别花了三小时时间，在卓尔书局做了他第一个玻璃橱柜画，有很多“第一次”，皆为新年美好的开始。

《我的小红点》上一本由国防部和淡马锡基金合作分发，据之财说，已有数百万孩童拥有并阅读此书，对作者是莫大的鼓舞！

之财透露：“下一本‘小红点’已在我脑海中酝酿已久，由于有了对市场的观察与了解，应该能很快推出......”

上阵不离星妻儿，之财办签书会，向云、陈熙及一心会否亮相？之财笑说：“他们应该会给我惊喜！”