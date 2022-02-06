为锺嘉欣和高层翻脸？ 传王祖蓝招兵北上另辟阵地

（香港讯）王祖蓝去年上任香港无线（TVB）首席创意官，不料才一年已做到意兴阑珊！有传王祖蓝因为锺嘉欣角逐视后一事，与高层曾励珍及乐易玲发生争执，为免正面交锋，他索性转移阵地，带队北上发展试水温，并有意充当港星接洽中国工作的中间人。

王祖蓝自去年TVB台庆后鲜少公开亮相，连今年初的《万千星辉颁奖典礼2021》也没有出席，令人意外。之后王祖蓝在社交网上载偕王浩信、张振朗及高海宁出发去中国交流团的照片，原来他低调离港并会逗留一段时间，而近日盛传他对TVB工作感意兴阑珊，有意为事业另闯新天地。

不满高层阻挠《星》剧拿大奖

有指这次王祖蓝有此想法，与锺嘉欣角逐视后有关。锺嘉欣在主演的《星空下的仁医》中表现亮眼，获网民一致推举为“民选视后”，而王祖蓝也以大奖利诱，极力游说她出席颁奖礼，但曾励珍与乐易玲却持不同意见。

据传有高层阻挠由旧将杜之克拍板开拍的《星》剧捧走视后及最佳剧集奖。王祖蓝因此事与两名女高层在公司大吵，最终锺嘉欣在颁奖礼只夺下“马来西亚最喜爱TVB女主角”奖，该剧则获“马来西亚最喜爱TVB电视剧集”。这让做说客的祖蓝相当难堪，也因此他与曾励珍及乐易玲不咬弦之说近期在TVB内部疯传，成为不少员工茶余饭后的话题。

传TVB高层曾励珍（左）和乐易玲（右）与王祖蓝不和。（互联网）