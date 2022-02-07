当年预告求婚 蔡锦喜连续30天送彭彩婷情书

本地夫妻档歌手蔡锦喜和彭彩婷组成的双人组合“二人世界”，推出首支单曲《对的时间遇见你》，唱出女生期待男友求婚的心情。两人希望透过歌曲传递幸福和甜蜜，也让情侣们在歌曲中重温求婚时的感动和喜悦。

办了婚礼竟“失业”

蔡锦喜和彭彩婷接受《联合早报》访问时也分享了自己的求婚故事。蔡锦喜说：“我们是2017年的情人节开始交往，当时我写了一首歌向她表白。2019年我决定求婚，于是写了另一首歌，就叫《求婚之歌》。那时候我先通知她，接下来一个月，其中一天我会求婚，然后我每天送她一封情书，直到第30封才正式求婚。”彭彩婷说：“当时我哭得稀里哗啦。”

蔡锦喜和彭彩婷都是驻唱歌手，几次合作之后，对彼此留下不错的印象，蔡锦喜就开始追求彭彩婷，没想到却被拒绝了好几次。彭彩婷解释：“我不是故意拒绝他，是因为那时候我除了驻唱，还有司仪的工作，比较忙。”

两人开始交往后，组成“二人世界”一起演出，以婚礼演唱为主。2020年1月，他们办了自己的婚礼，没料到不久后冠病疫情暴发，他们即失业了。蔡锦喜说：“不只没有驻唱和婚礼演唱的工作，我本来在一些学校教吉他和尤克里里，也停课了。”

夫妻俩改做线上直播，也趁机进修，报读“新心相连”培训计划，每个月获得1200元津贴，蔡锦喜也接了一些歌曲制作案子。

写歌纪念结婚两周年

在结婚两周年之际，两人推出歌曲《对的时间遇见你》做纪念，由蔡锦喜词曲，彭彩婷演唱。蔡锦喜说：“我们这些年的婚礼演出，听了很多爱情故事，就有感而发写了这首歌，当然里头也有我们的故事。”

因为疫情相关条例，MV的拍摄只能有五人，包括演员，夫妻俩于是亲力亲为，自己策划故事，蔡锦喜也兼任导演。MV的男女主角是他们的邻居，夫妻俩客串演出。为何不亲自主演？他们幽默地说：“我们太圆了，怕镜头挤不进去。”MV推出后，在三天内破了1万点击量，让蔡锦喜和彭彩婷相当惊讶，也深受鼓舞。