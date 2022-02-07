暗指林志玲“代孕”被骂爆 广告小妹：是我也打死不认

（综合讯）47岁台湾名模兼演员林志玲在大年除夕报喜当妈，与日本男星老公Akira（黑泽良平）迎来男宝宝！各界在惊喜之余也对她送上无限祝福，不过也因为林志玲从怀孕到生产全程保密，引发网红“广告小妹”（凡槿）质疑找代理孕母，此话一出，广告小妹反遭乡民女神“qn”（黄琼慧）、陈沂接连炮轰，指责她随意揣测。

广告小妹5日再度对此在面簿发声说：“在这样的氛围下承认找代孕，我可能也会打死不认。”接着透露求子辛酸，直言“我对备孕所做的一切努力是因为我太穷”，坦言自己只是想要有个孩子，至于是不是亲自怀胎生下，她没有很在乎。

广告小妹去年10月不幸流产，由于家人不赞成领养，有心脏疾病的她透露，医生曾多次问她是否考虑找代孕，但她叹：“在美国做一次代孕无论成功与否，都要7万美元（约9万4000新元），平均做两三次才能成功，我要准备至少20万美元（约27万新元）。”称生育不该是励志故事，生小孩的所需资本超乎想象。

广告小妹近日在发文时提到：“我知道47岁传来喜讯很振奋人心，可是从医学角度来说……唉，卵子可以提前冻，子宫的老化医生难救。我只想点破一件事，论低调怀孕生子，林依晨也很低调。对比林依晨，你就会发现猫腻在哪里。”之后她又转发一篇文章，表达自己支持代理孕母，遭解读是在暗指林志玲靠代孕。