马艺瑄分享网购经验 买婚裙收到货“傻眼”

本地女星马艺瑄早前亮相新传媒网络节目《刷一刷》，分享自己的网购经历，花200元买裙发现货不对办。

马艺瑄于去年10月注册结婚，在那之前，她在ezbuy分别订购了一条白裙和一条红裙。艺瑄注册婚礼时非常低调，但不忘基本的体面和仪式感，她告诉记者，白色裙子本来是要在注册当天穿；红色那条则是留给敬茶家婆时穿的。由于那段时间比较忙，艺瑄的小姑子就建议她网购礼服，还非常热心地帮嫂子上网找图，让她可以直接下单购买。

然而等裙子到手时，结果差强人意。据艺瑄描述，那条红裙就连长度都和描述不一样，图片中的裙摆长至模特脚踝，而她收到的裙子裙摆仅到她膝盖以下；白色裙子同样货不对办，肩带还有明显的拼接痕迹，让艺瑄直接傻眼。然而令人诧异的是，店铺的评价竟然还不错，让人不禁怀疑是店家雇用网军。

尽管裙子图货不符，但艺瑄没打算投诉店家，她解释称自己是抱着“不合身就改到合身”的心态去网购，只是没想到衣服太短根本改不了，她说：“这算是我第一次在网上买裙子，本来以为买大了回来修改就好，后来发现布料太少，最后还是放弃了。”

两条裙子的价格超过200元，艺瑄决定将裙子送给婚纱公司，希望他们有技术好的裁缝将衣服修改一下。

避免再网购衣服

首次网购衣服就“踩雷”，艺瑄直言以后除非是碰到自己很熟悉的牌子，否则不会再上网买衣服，她说：“接下来的婚礼一定会去找专业的婚纱礼服公司，不能再出任何差错。”

艺瑄去年曾向《新明日报》透露，会在今年年后计划回马国举行婚礼，如今考虑到疫情，也不确定会先在新加坡还是马来西亚举行。对此艺瑄表示，希望边界再放宽一些，或是至少有VTL飞北马，就可以避开转机的困扰。