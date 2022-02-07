《僵尸校园》连续9天全球冠军 导演透露第2季设定

韩国僵尸热潮持续席卷全球！Netflix原创韩剧《僵尸校园》（All of Us Are Dead）集结校园霸凌与病毒感染题材，讨论度居高不下，仅用1天就爬上Netflix全球节目榜首，更连续9天坐稳冠军位置。《僵》导演李在奎今日（7日）接受韩国媒体访问，坦言没预料到会登上全球冠军，“好神奇，我完全没想过！”

《僵》讲述学生为了生存而面临的各种现实考验，李在奎说，“这是关于希望的故事，想要相信人、想寻找希望的人。我认为剧中的人比僵尸还可怕，这意味着最终的希望寄托于人身上。”他认为，虽然剧集表面上看似是校园暴力，但“事实上学校生活与社会没有不同”，任何大公司、团体都可能会发生类似的状况。“我想透过悲伤的剧情讲述我们正在经历的暴力事件，希望观众看着暴力的悲剧，提醒自己是不是长大后，忘记了那份炙热的心。”

上线1天就登上全球冠军，成绩超越《鱿鱼游戏》的记录，导演表示不敢置信外，也透露自己与《鱿》导演黄东赫其实是好友。去年曾致电对方，开玩笑说“我的作品明年就要推出，因为《鱿》压力大到要死了”，对方回说“有什么压力，门已经稍微打开了，不要有负担，不是应该谢谢我吗？”幽默直白的对话显现出两人的好交情。

至于第2季，李在奎导演没把话说死，“如果拍得成当然很好，但也要视状况而定。”他说剧情已有雏形，透露：“有设定一些部分连接到第2季，如果说第1季是人类生存记，第2季应该就会变成僵尸们的生存记。”

《僵》改编自同名网络漫画，由于画面太过血腥、惊悚，该剧被列为18岁以下青少年禁看等级。