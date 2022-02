《僵尸校园》连续9天全球冠军 导演透露第2季设定

韩国僵尸热潮持续席卷全球!Netflix原创韩剧《僵尸校园》(All of Us Are Dead)集结校园霸凌与病毒感染题材,讨论度居高不下,仅用1天就爬上Netflix全球节目榜首,更连续9天坐稳冠军位置。《僵》导演李在奎今日(7日)接受韩国媒体访问,坦言没预料到会登上全球冠军,“好神奇,我完全没想过!”

《僵》讲述学生为了生存而面临的各种现实考验,李在奎说,“这是关于希望的故事,想要相信人、想寻找希望的人。我认为剧中的人比僵尸还可怕,这意味着最终的希望寄托于人身上。”他认为,虽然剧集表面上看似是校园暴力,但“事实上学校生活与社会没有不同”,任何大公司、团体都可能会发生类似的状况。“我想透过悲伤的剧情讲述我们正在经历的暴力事件,希望观众看着暴力的悲剧,提醒自己是不是长大后,忘记了那份炙热的心。”

上线1天就登上全球冠军,成绩超越《鱿鱼游戏》的记录,导演表示不敢置信外,也透露自己与《鱿》导演黄东赫其实是好友。去年曾致电对方,开玩笑说“我的作品明年就要推出,因为《鱿》压力大到要死了”,对方回说“有什么压力,门已经稍微打开了,不要有负担,不是应该谢谢我吗?”幽默直白的对话显现出两人的好交情。

至于第2季,李在奎导演没把话说死,“如果拍得成当然很好,但也要视状况而定。”他说剧情已有雏形,透露:“有设定一些部分连接到第2季,如果说第1季是人类生存记,第2季应该就会变成僵尸们的生存记。”

《僵》改编自同名网络漫画,由于画面太过血腥、惊悚,该剧被列为18岁以下青少年禁看等级。