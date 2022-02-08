纳豆再动刀脑室引流 经纪人否认昏迷两周

（台北讯）41岁台湾艺人纳豆（林郁智）1月24日因头痛不适，在女友陈依依陪同下前往国泰医院就医检查，检查后发现脑压过高，并有出血状况，紧急开刀后住进加护病房。

纳豆7日再次进入手术室，经纪人回应此次动手术是为了帮脑室腹腔引流。纳豆昨天进行的引流手术，一般是水脑症的对应手术，当记者追问是否出现脑积水现象，经纪人表示详细病况，纳豆的母亲并未透露。

纳豆住进加护病房后，传出他因昏迷多日，可能导致后遗症出现，需要长期复健改善。纳豆经纪人代替家属发出的声明则强调，“术后第一天已恢复意识，并无报道中的昏迷不醒，过年这段时间，很感谢院方的照顾，纳豆的情况每天都越来越好，只是医生嘱咐要多休养，所以暂时还不能跟外界联系！

“这次动的手术为脑室腹腔引流，因外部的引流管容易造成感染，医生建议用此方式对纳豆的状况会更好。请大家放心，目前手术已顺利结束，纳豆已进恢复室休息，家人对他恢复的情况也很乐观，这段时间请再给纳豆一些恢复和休养的空间。”

纳豆现在主持的节目除了TVBS的《食尚玩家》外，《综艺3国智》《同学来了》《我这么可爱》等都尚有一定数量的存档。《食尚玩家》今天要出外景，已找梁舒涵代班。《同学来了》暂定2月18开工，届时才会重新决议实际开录时间。