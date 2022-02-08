《女兵》票房逼近170万 续集3月中接力推出

梁志强导演的本地贺岁片《女兵外传》（Ah Girls Go Army）大年初一（2月1日）本地公映，截至星期天（2月6日），短短六天票房高达167万元，是今年亚洲贺岁片的冠军。章能容昨天接受《联合早报》访问时开心地说：“为我们的影院和本地电影打了一支强心针！”

《女兵外传》公映后出现不少负面评价，《新兵正传》演员张智扬在社媒发文分享票房喜讯时，不忘狠呛恶意抹黑的酸民，引发论战。《女兵外传》除了阳光可乐等少数知名演员，其他都是电影新脸孔，可见不少观众是冲着梁志强的名气，甚至是《新兵正传》而去观看，因此《女兵外传》被形容为女版的《新兵正传》。

章能容说：“衷心感谢在春节期间到电影院看戏的朋友们，尤其是支持本地电影的朋友。在这艰难的时期，得到了这么多电影观众的支持，让我们倍感欣慰。”他也感谢赞助商和投资商，没有他们的鼎力支持，这部戏不可能如期完成。“本地人过年过节，最喜欢的活动还是一家大小或者约上好几个朋友一起上戏院看贺岁片。mm2决定和梁志强导演再次合作《女兵外传》，虽然在制作上因时间的紧迫与疫情带来种种挑战，所幸在导演的领导下，演员和工作人员团结努力，终于能够如期成功完成《女兵外传》的制作。”

梁志强之前受访曾透露《女兵外传》连拍两集，“因为一集你说一句我一句就完了，不够时间发挥，两集的话可以看到大家的表现多一点点。”《女兵》续集预定3月15日上映，如果票房及观众的反应好，会像《新兵正传》系列继续拍下去。