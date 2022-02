第94届奥斯卡金像奖将于今晚(2月8日)揭晓入围名单,专门与奥斯卡唱反调的“烂片奥斯卡”金莓奖依照惯例,2月7日抢先一天公布年度烂片入围名单,Netflix的《黛安娜王妃:音乐剧》(Diana The Musical)一口气入围最烂影片、男主角、女主角、导演、剧本等九个奖项,堪称烂到无可救药。

两度获得奥斯卡奖包括最佳电影的Ben Affleck(班艾佛列克)、2014年凭《药命俱乐部》(Dallas Buyers Club)夺奥斯卡男配角的Jared Leto(杰瑞李透)、两度擒拿奥斯卡奖的Mel Gibson(梅尔吉逊),以及六次入围奥斯卡奖——五次女配角与一次影后的Amy Adams(艾美亚当斯),都在今年金莓奖榜上有名。

前蝙蝠侠“小班”班艾佛列克以《最后的决斗》(The Last Duel)里的荒淫上司入围最烂男配角奖,他将与《豪门谋杀案》 (House Of Gucci)的杰瑞李透、“Dangerous”的Mel Gibson(梅尔吉逊)等人一较谁最烂。其实小班今年被看好以《柔情酒吧》(The Tender Bar)入围奥斯卡男配,也有海外媒体预测杰瑞李透可能以《豪门谋杀案》入围奥斯卡男配。两人除了可能在奥斯卡对决,竟然也在金莓奖同场比烂,让人大跌眼镜。古装片《最后的决斗》由好莱坞知名导演Ridley Scott(雷利史考特)所导,所幸他在本届最烂导演没占一个位,反而是英国导演Joe Wright(乔赖特)凭《窥探》(The Woman in the Window)入围。

艾美亚当斯虽一直与奥斯卡奖擦肩而过,不过2015年与2017年两度勇夺金球奖影后。所谓影后也有失手的时候,她今年金莓奖是双料入围,分别以《窥探》和《亲爱的艾文汉森》(Dear Evan Hansen)入围最烂女主角、女配角奖,她在最烂女主角的对手有Megan Fox(梅根福克斯)。最烂男主角的入围者包括Mark Wahlberg(马克瓦尔贝里)等。

个人方面,还是“老布”Bruce Willis(布鲁斯威利)“最威”,他过去一年有8部烂片包括《终极狩猎团》(Apex),金莓奖乾脆为他设立一项“年度最烂演出”特别奖。金莓奖预定于下个月27日揭晓成绩。