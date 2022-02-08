被爆料称“购房跳单威胁” 张杰谢娜发律师声明驳斥

（上海讯）昨天（7日），有人在微博爆料称，中国明星夫妻张杰和谢娜购房违法“跳单”（私下成交），两人稍早透过律师发表声明驳斥。

上海兰迪律师事务所接受张杰、谢娜委托发表3点重大声明。第1点指中介“捏造事实”，有关跳单、威胁等虚假讯息已经涉嫌造谣诽谤。

第2点指中介已经违反《中华人民共和国民法典》第1024条、1032条规定，偷拍并发布个人隐私等行为，严重侵犯委托人的肖像权、隐私权和名誉权。

第3点指爆料文背离客观事实，再度涉嫌违反《中华人民共和国民法典》第999条规定，同时呼吁所有转发爆料消息的网络帐号应采取相关措施删除内文。整起事件已经进入司法程序，也将对相关涉及事件的人员及相关网络帐号，保留法律追究权利。

根据爆料显示，该爆料者有个在国外读研究生的朋友，曾在2019年为著名豪宅“思南公馆”的房产中介，张杰和谢娜找该人“看房2次，然后说不喜欢不买”，但是随后张杰和谢娜自行与房东交定金签协议，将该中介撇开。据该人爆料称张杰和谢娜购买的是“思南公馆东苑7号101室”共“341平方米。

爆料者也晒出了与售房者交流的聊天记录截图，证明自己的确是带谢娜、张杰看过房子的中介。

除了以上的证据，该爆料者还晒出了张杰和谢娜的上海市不动产登记薄，上面很清楚的记录了房屋资料，以及售卖日期，还有权利人。其中，权利人为“重庆眉开眼笑文化传媒有限公司”，而这家公司，据他晒出的资料显示，是谢娜与妈妈罗正英。

中介称自己不仅被跳单，还遭对方律师威胁，“谢娜、张杰的律师找到我，威胁说我如果泄露他们的信息，是刑事犯罪，要把我送进去。”为了避免被威胁，他在2021年出国念书，“为什么一直没有去告谢娜、张杰，因为谢娜、张杰的2个律师直接找到了我们公司，被他们一说，那时胆子也小。我也问过其他律师，按照谢娜、张杰的人脉，大概率赢不了。”不过在染病后，他决定将事情揭发出来，并透露自己手上掌握许多证据。