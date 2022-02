(洛杉矶讯)美国漫威超级英雄电影《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的美籍华裔女星Awkwafina,日前宣布退出推特,原因是多年来在这个平台上遭受网民霸凌,指她盗用非裔美国人的口音和举止来表演谋利。

Awkwafina说,她听从心理医生的意见后,决定过几年后才跟粉丝在推特再会。

Awkwafina日前在推特撰长文,说自己从未嘲讽及侮辱人,也从未对人不善。以饶舌歌手身份出道的她,即使自己不是非裔有色人种,但仍尽力去了解非裔文化和历史,面对多年来的不断指责,她决定退出推特一段时间,未来仍会继续使用其他社交媒体:“我不是酒驾撞死人的逃犯,但你们可以在其他社媒上找到我,至少那些人不会叫你去死!”