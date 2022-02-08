男星3月嫩宝竟比这个手势 3天10万人点赞

五月天的团长兼吉他手怪兽是新手爸爸，女儿咏咏3个多月大，日前在演唱会已抢先曝光，没想到近日又成焦点。怪兽陆续在面簿分享她稚嫩可爱的模样，都高度吸睛。他日前贴出女儿3张照片，特写她手指与拇指比“爱心”手势，3天逾10万人点赞。

怪兽贴出女儿的照片跟大家拜年，说：“我女儿比了一些手势，可以帮我翻译一下吗？”没想到女儿竟然跟上时代，用食指及大拇指比出当下最流行的“爱心”手势。另一张是她双手夹住爸爸的手，怪兽幽默写下图说：“竟然还给我空手夺白刃”，让网民都乐呵呵。

面簿留言过千，网民都大赞咏咏可爱，“从小就好会撩”“手比爱心的小天使，简直被融化了”。

怪兽的面簿贴文点赞数平均约5万，但只要是晒女儿照，点赞数会翻好几倍，比如去年9月贴出咏咏出生照，吸引29万人点赞；今年1月2日，他抱女儿的3张照片，有18万人点赞；初五女儿比“爱心”手势等照，3天也有超过10万人点赞，称她为爸爸的面簿“超级吸客机”也不为过。