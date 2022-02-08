确诊病例破万吓退观众? 本地贺岁片票房直跌40%

冠病案例上周五（2月4日）破1万起，对本地贺岁片的冲击有多大？

《新明日报》日前才报道，尽管疫情持续，但梁志强操刀国产片《女兵外传》票房破百万，在今年亚洲贺岁片吸金力居首，其他如大年初一（2月1日）才正式推出拜年的《倚天屠龙记之九阳神功》、在年关前推出时反应“慢热”，来到初一初二却出现票房逆转的《团圆饭》，成绩都做得不错。

放映拷贝比较少的《辣死你妈1.0》卖10万5000元、《我吃了那男孩一整年的早餐》已吸金21万，降低上座率要求来看，今年贺岁片整体成绩乐观。

不过，自上周五开始，冠病连续两天破万，似乎也间接影响了贺岁片票房。

本地电影公司mm2发言人昨天（7日）接受《新明日报》访问透露，以《女兵外传》为例，《女》星期六单日票房16万，来到星期天（6日）忽然跌至9万，出现相同下跌情况的电影还有《辣死你妈1.0》。

星期天票房一般比不上星期六旺场，但这样超过40%的跌幅，对片商而言并不寻常。

mm2发言人受访表示：“《女兵外传》已有171万票房，疫下放映，有这样的成绩已经算是很不错，但票房会不会因冠病案例增多持续下滑，还得继续观望多几天。”

投资贺岁片《团圆饭》的本地Clover Films老板林德也说：“初一初二之后，也就是星期五、六及日三天，整体票房明显慢下来。”

票房走势下滑是否与冠病上周五开始，患者案例激增有关？林德对此表示无法确定，质疑反问：“或许观众已感觉很疲惫？”

不过，他可以确定的是：“平时星期一、二与三的票房肯定比周末与星期天差。”

记者再跟邵氏机构查询，发言人透露，《倚天屠龙记》至今票房56万，成绩不俗，不过，估计受到冠病阴影笼罩，观察票房走势：《倚》星期五单日卖3万2、星期六2万7，星期天1万7000元，票房同样出现下滑现象。

“当然，国人陆续开工，肯定也会影响票房。”受访片商皆表示。

贺岁片《团圆饭》。（互联网）

亚洲贺岁片仍比去年“能卖”

2022年贺岁片整体成绩仍比去年（2021年）可观。

据悉，同样由梁志强操刀《我们的故事沉默的年代2》去年票房171居冠，目前仍在放映的旺片《女兵》已171万，肯定超越！

去年《唐人街探案3》票房97万9000，现阶段热映的《团圆饭》已卖80万，有望冲破《唐3》佳绩。

据分析，纵使这两年的电影市道都受到冠病冲击，但若以整体数据衡量，2022年的贺岁片还是比2021年的贺岁片“能卖”。