杨雁雁将进军好莱坞拍美剧 有望与杨紫琼吴彦祖飙戏？

大年初八（2月8日）捎来喜讯，金马影后杨雁雁将进军好莱坞拍美剧。

杨紫琼、吴彦祖大咖参演，影后杨雁雁将飞好莱坞拍美剧“American Born Chinese”（网上中文译名《美生中国人》），伙拍本地男星黄经汉（Chin Han）！

据网上资料，“American Born Chinese”是一部融入中国功夫和校园风云的现代寓言，借美国版《西游记》诉说美国华人的困境。

雁雁今早（8日）受访告诉《新明日报》，“American Born Chinese”是去年下半年接下的片约，她首次接拍美剧，在剧中饰演一名可爱幽默、有主见，深爱家人的一名家庭主妇Christine Wang，也是第一代美国华裔移民，演她“老公”的就是拍过好莱坞电影《蝙蝠侠——黑夜骑士》（The Dark Knight）与《2012》的黄经汉。

“我跟黄经汉没合作过，但见过面聊天，他是一名非常认真的演员。”雁雁笑说。

恶补“美式英语”

在“American Born Chinese”中将见到她很“认真的搞笑”，对比之前《热带雨》，雁雁认为这部美剧里的“安娣”角色相对轻松不少，她读剧本，为写得有血有肉的人物深受感动。

接拍美剧，对具备双语能力的雁雁并不难，但她嚷说必须恶补“美式英语”，“庆幸新马演员对于语言口音还是挺敏感的！”

“American Born Chinese作者杨谨伦（Gene Luen Yang）是美国出生的华人，“ABC”也是第一本进入美国小学课本的漫画书，编剧与制作人同样是亚裔美国人，加上演员，我很幸运能与那么强大的团队合作。”

杨紫琼演观音 吴彦祖演孙悟空

据悉，“American Born Chinese”带魔幻色彩，杨紫琼饰演“观音”、吴彦祖则饰演“美猴王孙悟空”，雁雁会否与神话人物有对手戏，她表示暂不知情。

问起酬劳，雁雁促狭说，剧集安排在国际串流平台播映，观众群来自全球，酬劳自然上涨，看来“钱”事很可观！

雁雁将于本周日飞美国洛杉矶，在当地逗留三四个月，她这一飞，爱女马颂纹就得跟爸爸，“我已告诉女儿，如果要找妈妈，下午三点才打给我，因为那是洛杉矶早上7点，新加坡与美国洛杉矶相差16个小时啊。”

飞了美国好莱坞转一圈，身价会否“今时不同往日”？可以“吊起来卖”？《新明日报》记者开起影后玩笑。

“没啦，当个演员是我认为最重要的事，耍大牌不关我的事。”雁雁笑说。