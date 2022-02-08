高龄产妇过程艰辛 李心洁坐轮椅刘玲玲剧痛难挨

47岁的林志玲在大年除夕宣布为日籍丈夫Akira诞下爱情结晶，突如其来的喜讯让粉丝雀跃不已。怀孕已是不简单，高龄产妇还必须面对更大风险，志玲姐姐从怀孕到秘密产子，过程想必不容易。其实除了林志玲，娱乐圈还有不少年过40才产下第一胎的女星，伟大的母爱让她们再辛苦都不怕！

林志玲多番努力终有回报

林志玲分享宝宝小手的照片宣布喜讯。（取自IG）

喜欢小孩的林志玲在39岁就已选择冻卵，2019年嫁给日本男星Akira后积极“备孕”，不但减少工作，还被拍到为了求子出入医院接受最新技术“三代试管”的试管婴儿相关检测。隔年又传出她为了怀上龙凤胎积极做人的消息，让粉丝们纷纷为她加油打气，如今终于传来当妈妈的消息，真是可喜可贺。

刘玲玲50岁人工受孕

刘玲玲求子的过程相当辛苦。（档案照）

本地歌台天后刘玲玲在2013年人工受孕成功，以50岁高龄剖腹诞下儿子祥祥。怀孕期间，刘玲玲没有停下养胎，反而更勤奋地工作。

在接受人工受孕期间，刘玲玲做身体检查，发现子宫长出10多颗子宫肌瘤，为了怀孕，她开刀去除肌瘤，留下半尺长疤痕，故剖腹取子时，剧痛难挨。此外，由于是超高龄产妇，刘玲玲生产后身子虚弱，双手插管下不了床，还得吊着尿袋。

徐若瑄卧床142天

徐若瑄生产前在医院躺了142天。（互联网）

徐若瑄40岁的时候在新加坡剖腹产子，但这一胎是她历经142天卧床养胎和300针安胎保育得来，着实不易！

2015年初徐若瑄宣布怀孕，但经检查后发现胎位太低而要长期卧床养胎，不但日常饮食和清洁都十分不便，还要捱大量针药，让徐若瑄承受着很大的心理压力。但乐观坚强的她无论多辛苦都咬着牙撑过去，才终于诞下可爱的儿子Dalton。

李心洁行动不便须坐轮椅

李心洁怀孕期间因为肚子太沉重而须坐轮椅。（互联网）

李心洁在2016年40岁的时候为老公彭顺生下一对双胞胎儿子。怀双胞胎的辛苦是双倍的，李心洁体重从50公斤飙到69公斤，她曾在社媒透露巨大的肚子非常沉重，已经到了不方便走动要坐轮椅的阶段，“每一次呼吸都好像要用力吸气推开两袋米，才能让氧气进到体内。两个小东西一起动起来时，就像两只调皮的小恐龙在滚动；而且再也找不到任何一个舒适的姿势让身体放松了，脊椎被重量往前扯得发疼……”生产前最后两星期她更得住院卧床。

杨采妮孕吐得厉害

杨采妮怀孕时孕吐严重，嗅觉也变得敏感。（互联网）

杨采妮在42岁时为圈外老公邱韶智生下双胞胎儿子，但当时两个儿子因为早产而体重不足，一度令她相当担心。

杨采妮在怀孕期间孕吐非常厉害，而且怀孕之后她完全不能闻任何做菜的味道，所以丈夫就每天陪她到外面的餐厅吃饭。到了怀孕后期，杨采妮的肚子越来越大，常常顶到胸肋骨，需要仰卧才能舒缓，整个过程一点都不轻松。

吴君如产后极速复工

吴君如怀女儿的过程十分低调。（互联网）

吴君如41岁为男友陈可辛产下一女，两人至今仍没有结婚。她怀孕过程非常低调，2006年3月腹大便便的她踩着高跟鞋出席公开活动，当时被问到预产期时还自我调侃：“我只是肥了”据传是因为怕胎儿“小气”而故意隐瞒。

她怀孕期间仍坚持主持电台节目，生下女儿后本应该做月子，但她极速复工，十足女强人作派，令陈可辛只能在旁干着急。