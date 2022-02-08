老婆女团出道 韩星老公这么说被网赞

（首尔讯）韩国近来最夯女团“M.M.D”（MAMADOL）通过节目《妈妈是偶像》出道，由6位妈妈艺人组成，分别是After School嘉熙、Wonder Girls先艺、Jewelry朴贞雅、歌手星（Byul）、BellaMafia主唱玄珠妮（玄朱妮）、Baby V.O.X. Re.V梁恩知。

她们平均年龄37岁，但依旧拥有惊人的舞台唱跳实力，获得大票歌迷喜爱。其中，歌手星的老公哈哈活跃于节目《跑跑人》（Running Man），近日更在节目里对她放闪，一席话引起全场羡慕的惊呼声。

星2012年嫁给歌手哈哈，婚后诞下2子1女，虽不定期会推出歌曲，但大部分时间奉献给家庭.。她这次透过女团“M.M.D”圆梦，老公哈哈给予大力支持，亲自送上夜宵加油打气，更坦言看到电视里的老婆“很害羞”。公然示爱后，他给了星一个强烈又爆笑的吻，逗得全场笑出声又尖叫连连。

星（左一）是女团M.M.D的一员。(视频截图）

老公哈哈给予大力支持，星却觉得对他有点抱歉：“因为刚好重叠到他睽违许久再推出新专辑的时间，为了做我的事（女团出道），没办法帮忙兼顾到他的事。”哈哈则说太太做得比他好太多了。”夫妻之间互相体谅，展现深厚情谊。

节目播出后，哈哈一席话获得网民赞赏，觉得他会站在妻子角度着想，“超帅气的”。