谈疫下工作和家庭遇挫 林宥嘉泣不成声

林宥嘉将在这个星期天（2月13日）举行线上演唱会“XIANG YU YI YANG”，演唱会名称取自中文“像鱼一样”的英文拼音，寓意疫情期间大家被困在家中，哪里都不能去，就像鱼缸里的鱼，失去了自由，另一方面也希望大家依然保持正面乐观的态度，期待日子能如鱼得水，年年有鱼。

林宥嘉今天（8日）下午为宣传演唱会接受本地媒体访问，《联合早报》记者请他谈谈这两年疫情对他的生活的影响，没想到竟触动他的泪腺，他一度泣不成声。

林宥嘉先是透露这次演唱会的一个画面，是他在一个房子里，上楼之后打开门，进入一个很黑的房间，接着他会演唱新歌《完，》，他形容那个氛围，“房间是全黑的，但有一个光照在……”这时他突然哽咽，然后试着继续说，“有一个光打在你身上……”却泣不成声，弯下腰拿纸巾擦泪。

“是感动不是悲伤”

平复情绪之后，林宥嘉向媒体澄清：“我现在是感动，不是悲伤，因为我要跟你们说一个很有感觉的事情，而我自己很感动。这首歌《完，》，有一个逗点，因为它还没完，就像处在深海，还是对着天堂存有盼望。这两三年，我很努力地在做我的专辑，但过程很难，我遇到了音乐上的瓶颈。我没有觉得我做不到，我只是还没有征服那个瓶颈，但我知道我会征服它。”

他透露有一阵子，他不知道要怎么努力，每天工作时要按手机的码表，以此确定自己有多努力。“我希望我一天一天地前进，而这个时候，其实我已经开始生病了，先是心理上的病，后来也在身体上反映出来。当然现在我痊愈了，我很感谢。”

除了工作上遇到瓶颈，他说也面对家人健康的一个难关，但很幸运地失而复得，至于家人健康问题的细节，他不愿多说。

也正是这些挫折，让林宥嘉有了“像鱼一样”演唱会的灵感，他说：“当这个灵感降临到我脑袋的时候，它就像一个礼物，我认为这个作品帮我把这两三年的经历梳理成一个剧本，而它的结果是带祝福的，这是我觉得非常棒的事情。其实筹备演唱会的过程中一度要放弃，但这也给了我领悟，困难的背后是祝福。”

期待和歌迷相遇

演唱会用英文拼音，林宥嘉说一开始是觉得有趣，没想到后来有了一个美丽的巧合。“最近我很努力地在宣传演唱会，很希望我的歌迷不要因为‘线上演唱会’这五个字就把它拒于门外，我有了一种期待在演出里，我们‘相遇’一样，这是我最近新的想法。”

林宥嘉分享这次演唱会有一个故事，改编自真人真事，而故事的主角正是他自己。他也分享筹备过程的难度：“这次的拍摄有很多长镜头（即一镜到底），所以只有一次机会，还要配合天色。它的确会有一些不完美，我也相信看到的朋友会笑出来，说，‘怎么有人这样做？’虽然我不能用完美形容它，但它是最好的，它的镜头和质感很特别。虽然它还没有发生，但我心里有这个感觉，这是我的代表作。”

林宥嘉“XIANG YU YI YANG”线上直播演唱会来临星期天（13日）下午4时30分举行，门票售价490台币（23新元），台湾及海外（除大陆）地区可在Line Music及KKTIX购票，详情在林宥嘉社交媒体和华研国际官网。