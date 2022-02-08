梁朝伟无缘奥斯卡 日片《在车上》获四提名

梁朝伟无缘入围奥斯卡，不过日本电影《在车上》（Drive My Car）却为亚洲电影人争光！

第94届奥斯卡今晚（2月8日）公布入围名单，较早前传闻美国公司将为《尚气》的演员报名奥斯卡，华人多么期盼梁朝伟有机会入围最佳男配角，随着今晚入围名单的公布，希望彻底落空，《尚气》入围了最佳视觉特效。

虽然本届入围的亚洲电影人作品数量不如去年，但《在车上》还是不负众望，入围多项奖，包括最佳国际电影、最佳导演、最佳电影和最佳改编剧本四项大奖。《在车上》由日本名导滨口龙介所导，改编自村上春树《没有女人的男人们》短篇小说集的同名作品，刻画一个丧妻演员与一名丧母的女司机互相救赎的故事，影片较早前已在第79届金球奖夺最佳外语片奖。滨口龙介将在奥斯卡“最佳导演奖”对上《西城故事》（West Side Story）的Steven Spielberg（史提芬司匹堡）等人。

来自不丹的台湾女婿Pawo Choyning Dorji（巴沃邱宁多杰）执导的《不丹是教室》入围“最佳国际电影”，将与《在车上》等片一较高低。

影帝角逐必有一番激战

黑人巨星Will Smith（威尔史密斯）一如预期以《王者世家》（King Richard）提名奥斯卡影帝，这是他第三次角逐影帝，但他将与“前蜘蛛侠”Andrew Garfield（安德鲁加菲尔德）、“奇异博士”Benedict Cumberbatch（本尼迪克特康伯巴奇）、《马克白的悲剧》（The Tragedy Of Macbeth）的黑人影帝Denzel Washington（丹素华盛顿饰），以及Javier Bardem（哈维尔巴登）有一番激战。

原本被看好的女神卡卡意外没获提名，被看好的“暮光女”Kristen Stewart（克里斯汀斯图尔特）以《史宾赛》（Spencer）中扮演黛安娜王妃，获得生平首座奥斯卡影后提名。

奥斯卡颁奖典礼预计于下月28日举行。