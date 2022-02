美籍亚裔女星Awkwafina(奥卡菲娜)近日宣布退出推特,原因是多年来在这个平台上遭受网民霸凌,指她盗用非裔美国人的口音和举止来表演谋利。

奧卡菲娜是中韩混血女星,参演的夯片包括《疯狂富豪》(Crazy Rich Asians)、漫威超级英雄电影《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)等。她十年前以饶舌歌手身份出道,想不到被网民指控她利用黑人文化。