影帝常枫睡梦中离世 享耆寿98岁

（台北讯）高龄98岁的金马金钟双金影帝常枫惊传初六（6日）在睡梦中离世。据《中国时报》报道，常枫女儿常青证实了爸爸的死讯。

入行超过70年的常枫，2008年曾获金马奖终身成就奖殊荣，2015年获金钟奖特别贡献奖，而他去年才和名导蔡明亮合作《月亮树》，是影坛长青树。

常枫1976年即以《香花与毒草》获得金马影帝，1984年及1986年各以《华视剧展：两种结尾》和《华视剧展：秋月春风》二度获得金钟奖视帝，2008年获金马奖终身成就奖殊荣，金钟奖50周年跟周游同时获得特别贡献奖。他退而不休，2019年还以《拂乡心》夺下金爵奖最佳男演员奖，是该奖项最高龄影帝。

近年常枫未再接戏，过往会跟老友打打麻将，但也因疫情取消，就连今年98岁大寿，朋友想为他庆祝，他都以聚会危险为由婉谢。

常枫和妻子张瑶有一子一女，儿子定居美国，女儿常青跟二老同住。去年6月疫情来势汹汹，当时身体硬朗的常枫，对打疫苗也不抗拒，顺利打完AZ疫苗，女儿常青当时也透露，爸爸接种疫苗后并没有什么不舒服，状况稳定。

因为长寿，常枫常被问到养生之道，女儿常青曾透露，爸爸其实不是太符合养生原则，咸甜不忌，冰淇淋和巧克力都吃，也不太运动，可能延袭以前拍戏作息，晚上12点左右才就寝，若非要说一个习惯，就是晚饭时都会喝一小杯高梁，对血液循环有益，但之外的时间就绝不碰任何酒，烟也戒了很久。