第94届奥斯卡入围名单揭晓 蜘蛛人暮光女抢帝后

（综合讯）2022年第94届奥斯卡预计将在3月27日颁奖，并于昨天（2月8日）公布入围名单。在先前“奥斯卡奖季”的大小电影奖中，《犬山记》以12项入围成为本次大赢家。

科幻巨作《沙丘瀚战》入围10项紧追在后、大导演史提芬史匹柏的《西城故事》、黑暗美学的《夜路》同样在提名大有斩获，此外《千万别抬头》入围最佳影片。

新科金球奖影帝 “蜘蛛人”再攻小金人

影帝影后部分，今年入围名单超强大，都可以称得上是“死亡之组”。影帝入围者包括本尼迪克特康伯巴奇，他在《犬山记》大谈禁忌之恋，演技惊人。 “二代蜘蛛人”安德鲁加菲尔德拿下金球奖影帝后，再次以同一部作品《倒数时刻》入围奥斯卡。此外还有威尔史密斯《王者理查》和丹佐华盛顿《马克白》。

“暮光女”甩面瘫演技演戴妃

奥斯卡最佳女主角提名方面竞争激烈！好莱坞两大女星妮可基曼和克里斯汀斯图尔特继《金球奖》后再在奥斯卡争夺影后。

克里斯汀斯图尔特凭已故戴妃（Princess Diana）传记片《史宾赛》（Spencer）与《里卡多一家》的金球影后妮可基曼等争奖。

被看好获提名的百变天后Lady GaGa最终未能凭《豪门谋杀案》（House of Gucci）获提名。令人大跌眼镜！

这是克里斯汀斯图尔特首次争奥斯卡影后，她也终于可以甩掉“暮光女”面瘫演技的刻板印象。至于第4度提名影后的妮可2003年就凭《此时·此刻》（The Hours）夺过影后，此番再获提名，自然被高看一线！