中国狂卖28亿 《水门桥》版权喊价多出50%

吴京，易烊千玺挂帅《长津湖之水门桥》中国卖28.79亿人民币，春节中国居冠，电影版权费喊价多出50%！

《長津湖之水门桥》是《長津湖》的续集，由陈凯歌、徐克、林超贤操刀，吴京、易烊千玺主演，段奕宏特别演出，该片是庆祝中国共产党成立100周年献礼片，以朝鲜战争期间的长津湖战役为原型改编的电影。电影定档中国春节档，吸金力超强，至今取得28.79亿人民币（超过6亿08148万新元），成为中国贺岁挡冠军，所向披靡！

《水门桥》战争场面拍得堪称完美，吴京与战友当“敢死队”慷慨赴死，舍身救同胞更是賺人热泪！

据悉，这部开年最卖座中国战争历史片已杀到狮城，也因《水门桥》狂卖，电影版权费水涨船高，叫价多出50%。

本地Clover Films老板受访坦承，巨片版权费虽高，但他甘之若贻：“上一部《长津湖》本地票房卖了35万，仍有賺到钱。”

林德补充：“版权费多出50%，因为上集在中国取得了空前的成功，在新加坡也有很不错的表现。这次除了嘉华机构 也是由我们和长信传媒联合发行。我和何老板（何亚发）都是老战友，过年前跟他聊天提到这部电影，他听了表明很有兴趣一起合作，希望集合大家的力量把片子做好。”

林德透露，上集《长津湖》是在中国上画后一个月，本地才敲定版权，比中国迟了一个多月才上画。

问起本地票房预测，林德说：“这一次（《水门桥》）我们是比较贴近中国上画日期，也属春节期间，希望给观众更快可以看到电影，票房应该不会逊色于上集的35万。”

《长津湖之水门桥》本地列为NC16，已订于明天（2月10日）登陆狮城。

陈凯歌赞易烊千玺哭戏

《长津湖之水门桥》幕后花絮曝光，导演陈凯歌与吴京坐在监视器前，看易烊千玺拍戏。视频中，易烊千玺的哭戏令人动容，伍万里的成长，都在一句话一滴泪中体现了！

导演陈凯歌看着监视器十分满意，吴京也站在监视器旁，情绪随着易烊千玺的演绎而拨动。陈凯歌和吴京对视后连连称赞：“小孩演的真不错！”

易烊千玺 吴京是《长津湖之水门桥》里的敢死队。