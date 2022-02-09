冬天拍《二十五，二十一》 金泰梨见水喊“怕”

韩国演员南柱赫与金泰梨在新剧《二十五，二十一》共谱青春罗曼史，从剧照和预告片看到他们天真烂漫的笑容，但两人拍摄时其实“怨声连连”。别误会，他们不是抱怨彼此，而是天气太冷了。

《二十五，二十一》即将在Netflix播出，剧情讲述在亚洲金融风暴之后的1998年，被夺走梦想的白易辰（南柱赫饰）与罗希度（金泰梨饰）邂逅，他们在三年间经历了创伤和误会，后来在两人分别25岁和21岁的那一年终于相爱。

该剧演员金泰梨、南柱赫、苞娜、崔显旭、李柱民以及导演郑志贤，今午（2月8日）在韩国出席记者会，金泰梨和南柱赫今早也接受本地媒体访问。谈及拍摄时最难忘的经历，金泰梨说：“很多戏喜欢用水呈现青春的感觉，这部剧也不例外，有很多雨中奔跑、互相泼水的戏，我每次到了片场看到有水，会抱怨‘又是水’，但拍摄过程很好玩。”

南柱赫补充说：“这部剧很多故事发生在夏天，但我们是在冬天拍摄。要在摄氏零度的天气中穿着短袖衣，做出很开心的表情，我们不禁要问，为什么没有冬天的场景？金泰梨埋怨有很多水的戏，那是因为很冷。”

金泰梨饰演充满活力和魄力的击剑选手。（Netflix提供）

金泰梨脚绑沙袋炼脚力

金泰梨饰演太阳高中击剑队成员兼国家代表，她透露接受了五六个月的击剑训练，非常疲累，但也觉得很有趣。剧中与金泰梨是对手关系的苞娜爆料，有一次约金泰梨到她家，金泰梨抵达时，她惊讶对方脚踝绑着沙袋，原来在锻炼脚力，可见金泰梨多努力地为角色做准备。饰演体育记者的南柱赫搞笑搭话：“我是不是也要在手腕绑上沙袋，显示我也很努力？”

韩国男子击剑国家队在去年的东京奥运取得一金二铜的好成绩，当时不少艺人纷纷祝贺，击剑队回国后也上了多个综艺节目，从体坛红到演艺圈。金泰梨看到国家队的表现，是否受到鼓舞？她说：“我当时看他们的比赛，非常激动，除了为他们打气，也心想如果他们得到好成绩，引起更多人喜欢击剑，也会让我们的剧受到更多关注吧！看到他们夺得奖牌，我好兴奋。”

《二十五，二十一》的背景是上世纪90年代，若能回到那个时候，两位主角想做什么？金泰梨说：“我想体验希度的中学和高中生活，她每天都过得很精彩，但我的中学和高中生活不是这样的，所以我想体验她的生活。”

南柱赫剧中原是富家少爷，因为金融风暴而必须扛起养家的重担。（Netflix提供）

南柱赫：老建筑很疗愈

南柱赫说：“那个年代没有手机，要约朋友见面很不容易。如果处在那个年达，我会约朋友在一个地方见面，然后失约。”调皮的回答逗得金泰梨哈哈大笑。

南柱赫也有感性的一面，谈到对拍摄留下的深刻印象，他分享说：“现在四处都是高楼大厦，要找到有1990年代感觉的建筑很不容易，但我们还是找到了。城市里这些充满怀旧感的建筑让我印象深刻，也觉得很疗愈。”

谈到对角色是否有共鸣，金泰梨说：“希度的成长过程很孤独，这也培养了她独立的个性，我也是很年轻时就独立生活。还有希度在成长过程中遇到很多人，她的世界因此开拓，我也遇到好多好棒的人，他们给了我非常多的鼓励，我才能用更广阔的视野去看世界。”

崔显旭之前在《Racket少年团》饰演羽球队队员，这次饰演金泰梨的好友，是一个有着独特个性和时尚品味的男生。2002年出生的他说：“1998年我还没出世，所以参考了很多那时候的资料和时尚。”

李柱民饰演班长，也是学校广播部的DJ，她听了很多以前的广播节目，了解当时DJ的主持风格。

《二十五，二十一》这个星期六（2月12日）起，每逢星期六和星期天，在Netflix播出。