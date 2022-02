韩剧《僵尸校园》爆红 看幼儿园小演员练“僵尸演技”

继《尸杀列车》(Train to Busan)、《尸战朝鲜》(Kingdom)系列、《甜蜜家园》(Sweet Home)……当你以为韩国已经“尸”途末路,一部《僵尸校园》(All of Us Are Dead)横空出世。1月28日上线后,迄今蝉联Netflix全球节目冠军11天,同样也攻顶本地排行榜之首。

《僵》改编自韩国同名漫画,故事发生在小镇的高中校园里,一个遭到校园霸凌的学生开始传播病毒,整个小镇就此沦陷。集结校园、僵尸和生存等元素,一起来看看《僵》如何玩出新火花?

幼儿园小演员的“僵尸演技”

导演李在奎(Lee Jae-Gyu)在受访时曾自豪说道:“这部作品有很多的细节,声音开大一点,荧幕调亮一些,看第一次、看第二次,甚至到第三次,你都会看到一些你之前没看到的新发现。”在了解一些幕后秘辛后,你会发现导演的发言或许并不自大。

僵尸片中扮演僵尸的演员如果有些许“不对味”,观众或许就立即一秒出戏。《僵》找来演过戏的舞者和动作指导一起设计和指导僵尸的动作,演员及群演们反复练习,就是为了真实性。其中有一幕,正在直播的YouTuber被幼儿园的小僵尸们追逐,戏外网友挖出小孩们练习“僵尸演技”的视频,让不少网友被可爱融化之余也感叹剧组竟连小细节都如此重视。

除了演员,制作组在美术上也非常用心。“孝山高中的绿色制服”看似并无特别设计,却也是经过剧组一番讨论后的决定。原来,红色的血浆在绿色的校服上会最显色差,在剧情上能帮助拉出最大的张力。

剧中校服的颜色也暗藏巧思。(图/Netflix)

坚持用“新鲜”面孔

参与《僵尸校园》的演员多为观众不熟悉的新鲜面孔。(图/Netflix)

故事背景发生在高中校园,“会演戏的青少年演员”自然成为最关键的选角重点。导演透露,为了营造真实感,选角时刻意挑选观众不熟悉的新鲜面孔。开拍之前,制作组安排了演员训练营,让主演们可以更加理解角色,间接培养默契。因此,这群平均年龄20几岁的新生代演员,成功将高中生诠释得自然生动。

吴熙俊(左)是剧中最年长的演员;另外与高中生角色年纪不符的还有27岁的李瑜美(中),她还曾参与过《鱿鱼游戏》的演出。(图/Netflix)

《僵》爆红后,超龄演出的演员同样引起讨论。其中真实年纪最大的演员是饰演校霸,现年33岁的吴熙俊(Oh Hee-joon)。而在剧中让人又爱又恨的李娜延则是由27岁的李瑜美(Lee Yoo-Mi)饰演。有点眼熟?她就是《鱿鱼游戏》中赚取不少观众泪水的可怜女孩智英。

末日之时也要谈恋爱?

尹灿荣和朴持厚(左)在剧中是一对从幼儿园就认识的青梅竹马;朴所罗门和赵怡贤(右)则是学霸学渣组合。(图/Netflix)

僵尸片中主角大多忙于生存,爱情部分相对而言较少着墨。尽管比重不多,但《僵》中青涩的“四角恋”成功掀起讨论,网友们津津乐道讨论各自喜欢的CP,只能说制作组相当聪明,青梅竹马和学霸学渣的设定,总有一款能戳中观众。

“班长CP”人气最高,但这两人并非首次合作,他们曾共同出演《复仇笔记》,不过当时赵怡贤并非剧中要角。(图/IG)

人气最高的“班长CP”,两人在教室里的吻戏也让观众瞬间出戏以为是甜蜜韩剧。献出荧幕初吻的朴所罗门(Park Solomon)在幕后花絮中爆出那场戏其实NG了17次之多。赵怡贤(Cho Yi-hyun)笑说,“我真的觉得很抱歉,因为我要闭着眼睛靠过去,根本不知道嘴唇在哪里!”她透露自己一直向罗门道歉:“真的很抱歉,再拍一次、再拍一次就好,罗门却说:‘我觉得很好啊~’”,此话一出笑翻全场。罗门后来解释道:“其实在拍摄之前很紧张,被亲了之后才觉得,原来这就是大家想要拍爱情剧的原因啊,这场戏是我最珍惜的一幕!”两人的可爱互动让许多CP粉敲碗:第2季可以换他们当主角吗?

不仅仅是僵尸片

《僵》讲述学生为了生存而面临的各种现实考验,剧中不乏暴力血腥的画面。导演李在奎却将《僵》形容为“希望的故事”:“我认为剧中的人比僵尸还可怕,这意味着最终的希望寄托于人身上。”他认为,虽然剧集表面上看似是校园暴力,但“事实上学校生活与社会没有不同”,任何大公司、团体都可能会发生类似的状况。“我想透过悲伤的剧情讲述我们正在经历的暴力事件,希望观众看着暴力的悲剧,提醒自己是不是长大后,也忘记了那份炙热的心。”

上线后好成绩持续延烧,《僵》被媒体预测有望成为“第二个”《鱿鱼游戏》。但也有网友持负面评价,认为一些情节不合逻辑、节奏略嫌冗长等。只能说就僵尸题材作品而言,该有的元素它都有了,好与不好,则交由观众来定义。

《僵》已在Netflix上线,因画面暴力血腥,该剧被列为18岁以下青少年禁看等级。