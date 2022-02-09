韩剧《僵尸校园》爆红 看幼儿园小演员练“僵尸演技”

继《尸杀列车》（Train to Busan）、《尸战朝鲜》（Kingdom）系列、《甜蜜家园》（Sweet Home）……当你以为韩国已经“尸”途末路，一部《僵尸校园》（All of Us Are Dead）横空出世。1月28日上线后，迄今蝉联Netflix全球节目冠军11天，同样也攻顶本地排行榜之首。

《僵》改编自韩国同名漫画，故事发生在小镇的高中校园里，一个遭到校园霸凌的学生开始传播病毒，整个小镇就此沦陷。集结校园、僵尸和生存等元素，一起来看看《僵》如何玩出新火花？

幼儿园小演员的“僵尸演技”

导演李在奎（Lee Jae-Gyu）在受访时曾自豪说道：“这部作品有很多的细节，声音开大一点，荧幕调亮一些，看第一次、看第二次，甚至到第三次，你都会看到一些你之前没看到的新发现。”在了解一些幕后秘辛后，你会发现导演的发言或许并不自大。

僵尸片中扮演僵尸的演员如果有些许“不对味”，观众或许就立即一秒出戏。《僵》找来演过戏的舞者和动作指导一起设计和指导僵尸的动作，演员及群演们反复练习，就是为了真实性。其中有一幕，正在直播的YouTuber被幼儿园的小僵尸们追逐，戏外网友挖出小孩们练习“僵尸演技”的视频，让不少网友被可爱融化之余也感叹剧组竟连小细节都如此重视。

除了演员，制作组在美术上也非常用心。“孝山高中的绿色制服”看似并无特别设计，却也是经过剧组一番讨论后的决定。原来，红色的血浆在绿色的校服上会最显色差，在剧情上能帮助拉出最大的张力。

剧中校服的颜色也暗藏巧思。（图/Netflix）

坚持用“新鲜”面孔

参与《僵尸校园》的演员多为观众不熟悉的新鲜面孔。（图/Netflix）

故事背景发生在高中校园，“会演戏的青少年演员”自然成为最关键的选角重点。导演透露，为了营造真实感，选角时刻意挑选观众不熟悉的新鲜面孔。开拍之前，制作组安排了演员训练营，让主演们可以更加理解角色，间接培养默契。因此，这群平均年龄20几岁的新生代演员，成功将高中生诠释得自然生动。

吴熙俊（左）是剧中最年长的演员；另外与高中生角色年纪不符的还有27岁的李瑜美（中），她还曾参与过《鱿鱼游戏》的演出。（图/Netflix）

《僵》爆红后，超龄演出的演员同样引起讨论。其中真实年纪最大的演员是饰演校霸，现年33岁的吴熙俊（Oh Hee-joon）。而在剧中让人又爱又恨的李娜延则是由27岁的李瑜美（Lee Yoo-Mi）饰演。有点眼熟？她就是《鱿鱼游戏》中赚取不少观众泪水的可怜女孩智英。

末日之时也要谈恋爱？

尹灿荣和朴持厚（左）在剧中是一对从幼儿园就认识的青梅竹马；朴所罗门和赵怡贤（右）则是学霸学渣组合。（图/Netflix）

僵尸片中主角大多忙于生存，爱情部分相对而言较少着墨。尽管比重不多，但《僵》中青涩的“四角恋”成功掀起讨论，网友们津津乐道讨论各自喜欢的CP，只能说制作组相当聪明，青梅竹马和学霸学渣的设定，总有一款能戳中观众。

“班长CP”人气最高，但这两人并非首次合作，他们曾共同出演《复仇笔记》，不过当时赵怡贤并非剧中要角。（图/IG）

人气最高的“班长CP”，两人在教室里的吻戏也让观众瞬间出戏以为是甜蜜韩剧。献出荧幕初吻的朴所罗门（Park Solomon）在幕后花絮中爆出那场戏其实NG了17次之多。赵怡贤（Cho Yi-hyun）笑说，“我真的觉得很抱歉，因为我要闭着眼睛靠过去，根本不知道嘴唇在哪里！”她透露自己一直向罗门道歉：“真的很抱歉，再拍一次、再拍一次就好，罗门却说：‘我觉得很好啊~’”，此话一出笑翻全场。罗门后来解释道：“其实在拍摄之前很紧张，被亲了之后才觉得，原来这就是大家想要拍爱情剧的原因啊，这场戏是我最珍惜的一幕！”两人的可爱互动让许多CP粉敲碗：第2季可以换他们当主角吗？

不仅仅是僵尸片

《僵》讲述学生为了生存而面临的各种现实考验，剧中不乏暴力血腥的画面。导演李在奎却将《僵》形容为“希望的故事”：“我认为剧中的人比僵尸还可怕，这意味着最终的希望寄托于人身上。”他认为，虽然剧集表面上看似是校园暴力，但“事实上学校生活与社会没有不同”，任何大公司、团体都可能会发生类似的状况。“我想透过悲伤的剧情讲述我们正在经历的暴力事件，希望观众看着暴力的悲剧，提醒自己是不是长大后，也忘记了那份炙热的心。”

上线后好成绩持续延烧，《僵》被媒体预测有望成为“第二个”《鱿鱼游戏》。但也有网友持负面评价，认为一些情节不合逻辑、节奏略嫌冗长等。只能说就僵尸题材作品而言，该有的元素它都有了，好与不好，则交由观众来定义。

《僵》已在Netflix上线，因画面暴力血腥，该剧被列为18岁以下青少年禁看等级。