第94届奥斯卡8日晚公布入围名单,较早前传闻美国公司将为漫威首部华裔超级英雄片《尚气与十环帮传奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)的演员报名奥斯卡,华人多么期盼梁朝伟有机会入围最佳男配角,随着入围名单的公布,希望彻底落空,《尚气》仅入围了最佳视觉特效。

虽然本届入围的亚洲电影人作品数量不如去年,但由日本名导滨口龙介所导的《在车上》(Drive My Car)还是不负众望,入围多项奖,包括最佳国际电影、最佳导演、最佳电影和最佳改编剧本四项大奖。《在》改编自村上春树《没有女人的男人们》短篇小说集的同名作品,刻画一个丧妻演员与一名丧母的女司机互相救赎的故事,影片较早前已在第79届金球奖夺最佳外语片奖。

本届奥斯卡,滨口龙介在最佳导演奖将对上《西城故事》(West Side Story)的Steven Spielberg(史提芬司匹堡)等人,在最佳国际电影,《在车上》将与来自不丹的台湾女婿Pawo Choyning Dorji(巴沃邱宁多杰)执导的《不丹是教室》等片一较高低。

影帝角逐激烈

黑人巨星Will Smith(威尔史密斯)一如预期以《王者世家》(King Richard)提名奥斯卡影帝,这是他第三次角逐影帝,但他将与“前蜘蛛侠”Andrew Garfield(安德鲁加菲尔德)、“奇异博士”Benedict Cumberbatch(本尼迪克特康伯巴奇)、《马克白的悲剧》(The Tragedy Of Macbeth)的黑人影帝Denzel Washington(丹素华盛顿饰),以及Javier Bardem(哈维尔巴登)有一番激战。

演出《豪门谋杀案》(House of Gucci)的Lady Gaga(女神卡卡)原本被看好,却意外出局,Kristen Stewart(克里斯汀斯图尔特)则在《史宾赛》(Spencer)演出戴安娜王妃,首次提名奥斯卡影后。奥斯卡颁奖典礼预计于下月28日举行。