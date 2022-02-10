离婚前夕关键时刻 戴妃濒临崩溃

史宾赛 Spencer（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★★☆

剧情：戴安娜王妃（Kristen Stewart，克里斯汀斯图尔特饰）和查尔斯王子（Jack Farthing，杰克法辛饰）的婚姻关系陷入冰点，离婚和外遇的传言甚嚣尘上。英国王室在桑德灵厄姆庄园例行的圣诞庆祝活动中，必须维持一贯和谐的表象，在歌舞昇平的欢乐气氛里，戴安娜做出重大的决定……

影评：英国王室的故事总能吸引我，看过很多相关剧集和纪录片，聚焦戴安娜王妃的不少，其中包括串流平台热门剧《王冠》（The Crown）第四季。

电影方面，戴妃的故事第二次搬上大银幕，上一部是2013年上映《戴安娜》（Diana），由在英国出生、于澳大利亚展开演艺事业的女星Naomi Watts（娜奥米沃丝）主演，内容为戴妃与查尔斯王子分居后的生活。我记忆中的沃丝不像戴妃，气质和神韵不够到位。

智利名导Pablo Larrain（帕布罗拉雷恩）执导的《史宾赛》刻画戴妃决定离婚前的关键时刻，由凭借《暮光之城》（Twilight）系列爆红的美国女星克里斯汀挑大梁。我对她的印象停留在“暮光女”，不禁对选角存疑，但我错了，克里斯汀演得很好，《暮》电影系列落幕十年后，她终于有新的代表作。

此片的呈现方式偏艺术片（arthouse），缓缓刻画戴妃濒临崩溃与混沌状态的临界点，电影的配乐强力助攻。观众跟戏里的戴妃一样，分不清幻象或现实，相信“分不清”正是创作人要观众体验的代入感。换而言之，这次的戴妃很难演，很容易演到走火入魔，一旦浮夸过度，戏就难看了。

表情特写多 演技定成败

电影画面主打人物情绪，表情特写不少，因此这部电影靠演技定夺成败。我看着克里斯汀的演出，几乎没有出戏，感觉像在看真的戴妃。克里斯汀是美国演员，用了半年的时间掌握英国人的口音，她的身高、体形比戴妃本尊娇小，但不成问题。下个月底举行的第94届奥斯卡金像奖入围名单前天公布，31岁的克里斯汀首次提名影后大奖，个人觉得她是夺后热门。

其他王室成员扮演者包括：三名英国班底杰克法辛、Stella Gonet（史戴拉戈奈）、Elizabeth Berrington（伊丽莎白贝林顿）分别演查尔斯王子、英女王和安妮公主。德国演员Richard Sammel（李察塞缪尔）诠释菲利普亲王。Timothy Spall（提摩西斯柏）饰演紧盯戴妃的高级管家，是虚构的角色。上述五名角色都很冷漠，沉默的冷眼注视为故事注入很多压迫感，或许这是戴妃的视角。

片中戴妃的侍女亲信玛姬和厨师达伦据说是真实人物，前者的名字虚构，真实身份保密，后者是英国王室前御用主厨Darren McGrady（达伦麦格雷迪）。

英国王室成员的“闭门故事”没有官方说法，留白部分充满想象与创作空间，《史宾赛》的虚实成分，观众可边看边咀嚼，感受虚实间的玩味。（英语对白，附中英字幕）