男偶像遭爆渣男行径 神隐半年试水温 粉丝反应两极吵翻天

韩国男团“NCT”中的香港成员黄旭熙（Lucas），去年8月遭指控吃软饭还骗女粉丝上床等渣男行径，人气瞬间大跌。即使他立即出面道歉，依然无法止血。之后神隐，直到半年后的昨晚，他才在社媒上首度发文，再度引起网民热议。

NCT为韩国SM娱乐于2016年所创立的开放性男子团体，希望在世界各大城市中，以不同形式的小分队进行活动。身为其中一员，黄旭熙凭着俊俏脸蛋与精湛舞技广受喜爱。不过，去年8月他遭到中国及韩国粉丝指控他“无套骗上床”还劈腿，甚至要求粉丝花钱买名牌送他，也会在背地里说队友的坏话，让他原本优秀呆萌的可爱形象瞬间瓦解，在网上骂声不断。

事后他曾出面坦承过错，并向受害粉丝道歉，但依然止不住众人怒火，其所属的NCT子分队“威神V”（WayV）被迫暂停所有活动，导致其他团员备受牵连，他则从此神隐，再无消息。

半年后的昨天深夜，黄旭熙悄悄更新IG近况，上传一张大海的风景黑白照，有图无文，像在试探水温。zaobao.sg记者发现他这则贴图，发布14小时后吸引304万人点赞，比他之前最后一张道歉贴文的313万点赞最高峰，相差无几，似乎说明他的人气还在。

他出事后发出的道歉贴文，引来63万笔留言，是一大高峰。这回他试水温，14小时后竟又74万笔留言，刷新个人纪录。

记者查看留言，发现可分两大阵营。以英文和马来文留言的国际网民，似乎多是粉丝，多半留言“想死你了”“爱你”“快回来”“我哭了”等。至于中文留言的华人网民，则多半说“滚”“退团退团退团”“你对得起NCT和威神V吗”“你钱还了没”，呈现两极反应。