疫情持续 林明伦游艇生意增一倍

本地冠病疫情连续多天单日新增病例破万，不少家庭选择较安全的方式，在家过节。《新明日报》联系到经营游艇租借生意的林明伦，了解在疫情当下，人们是否还会选择出海游玩。

林明伦昨午（2月9日）在接受《新明日报》采访时表示，“与去年相比，今年的游艇出租频率增多了一倍。”虽然冠病疫情持续不减，却不影响本地人庆祝佳节的兴致。

自去年圣诞节至今年农历新年，几乎每一天都有租借游艇的订单。跨年期间，大家甚至选择了3天2夜或是2天1夜的行程，在海上度过难得的休假时间。

“去年的防疫措施仅允许2人一组的社交活动，大大减少了游艇出海的次数，导致生意惨淡。近日疫情升温，反倒增加了游艇的生意。在出海期间，游客只会接触到船长和工作人员，若无特别的行程，船员都会让客人在游艇上自由活动，减少接触的几率。因此5人以内的小家庭或是朋友聚会，都会选择租借游艇出海，也相对安全。”

今年的春节，依旧无法一家大小共聚一堂，林明伦一家选择从简庆祝，在家过年。他们也轮流到长辈家拜年，“我们家排到初三才和爷爷吃饭。”

政府今年开始让本地儿童施打冠病疫苗，林明伦的四位孩子中，已有两位接受疫苗。“老大老二已经长大了，身体状况良好，已经安排施打疫苗；老三老四的年龄还太小，平日除了去学校，也不会到其他地方，会先视情况再考虑是否安排施打疫苗。”

林明伦全家福。（受访者提供）

18年婚姻秘诀

情人节将近，被问起如何庆祝重要节日时，林明伦说道：“我和毓芸都是比较实际的人，一向来都不太注重生日或纪念日，反而更重视平日的相处。”由于双方的工作都非常忙碌，因此会更加珍惜彼此相处的时间，总会刻意抽时间一起出外兜风、聊天。“毓芸喜欢吃我准备的食物，所以我在做菜的时候都会多花点心思在摆盘和用餐的氛围上，让她有点小惊喜。”夫妻俩对彼此的爱与关怀，都藏在了日常的细节里。

今年是俩人步入婚姻的第18年，这一段人人称羡的夫妻关系，也曾经有过激烈的争吵。“那是我们吵过最严重的一次，也是我印象最深刻的一次。”在刚结婚不久，夫妻俩因为截然不同的生活习惯，而有了争执，平凡的琐事和作息，成为相爱的两个人之间的矛盾。

18年后的今天，两人的生活习惯并没有多大的改变，却多了一颗乐意接受与帮助对方的心。“即使进入一段婚姻，也依旧是两个个体。我们无法要求对方和自己一样，只能在日常相处中，学习彼此。”