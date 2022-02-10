年关前与李国煌合拍短片 辉哥自主隔离禁孙入房

年关前与好友李国煌一起拍摄以“归还托盘”为主题的短片，辉哥程旭辉春节“自主隔离”3天！

《新明日报》日前独家报道三本地男星李国煌、刘谦益及陈建彬年关前确诊，当中国煌与建彬更无法尽情享用团圆饭，所幸三人自主隔离之后，都已康复。

不说不知，在国煌惊觉自己确诊的前几天，正与好友辉哥合拍一个以呼吁归还托盘为主题的5分钟短片。

辉哥昨天（2月9日）接受《新明》访问证实此事，他说：“国煌通知我（确诊）之后，我立即去做ART（抗原快速检测），连续几天自主隔离在家，完全不出门！”

为担心自己也确诊，辉哥自困房间：“孙子都把饭菜摆在门口的桌子上，样子很严肃的叫我‘公公，Your Food（你的食物）！”

虽让自己关在房间，但辉哥自问无发烧、无流鼻涕、也没有喉咙痛，应该安全，他没锁房门，只是不怕万一只怕一万，他要求孙子不要踏进房间，爷孙保持“安全距离”！

农历春节前几天就在自主隔离中度过，做了多次ART确定没事，辉哥才“出关”。

“若‘中’了就不要‘害’别人，所以要自己先‘躲’起来。”辉哥说。

对于防疫，辉哥自嘲是“高危一族”，特别小心，生活中样样“消毒”，包括挂号信、甚至太太去巴刹买菜用的推车，出门前后，轮子都必须消毒。

“我们在疫情中过了两年，从开始非常害怕到现在已经逐渐麻木，特别是听到这个‘中’那个‘中’，好像越来越普遍，庆幸打了追加剂，确诊几天后就能康复，当然，最好不要‘中’，一切还是要小心啦！”

反串“妃子”嚷痛 梁导“赐死”

辉哥拍贺岁剧《宫逗攻略》反串当“樱桃”，戴上清装头套嚷说“那个头套很重，我头发又不多，不像那些女艺人，为让头套稳住，造型组为我‘插’了很多发夹，碰触到头皮痛死了！”

辉哥申诉因头套不是普通的重，戴上去苦不堪言，连戏也不会演了，他要求恩师梁导“网开一面”，帮他更换角色！

梁导体恤爱将，“赐死”这妃子，让辉哥以“武林高手”身份重生，摆脱当“女人”的痛苦。