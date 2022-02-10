BTS RM不受中国网民负评影响 再发文“表达敬意”

（首尔讯）2022北京冬季奥运引发中韩两国网络大战，尤其是7日短道竞速滑冰男子1000米准决赛中，韩国选手黄大宪和李俊瑞双双被判犯规失去比赛资格，造成中国晋级决赛选手多出2人的局面，更让两国网民吵翻。韩国男团防弹少年团（BTS）队长RM于事后上传了一则IG限时动态，分享黄大宪比赛视频，并附上3个表情符号以示鼓励，却引来中国网民嘲讽甚至性骚。

眼见偶像的社会遭仇恨者洗版，韩国网民和BTS粉丝纷纷到社媒支援RM，用“爱心”符号洗刷仇恨。

RM本人则不受中国网民的负面反应影响，今天再发文，用英文字“尊敬”继续表达对自家选手的敬意。

引起战火的比赛场面是黄大宪利用内线冲向小组前沿的瞬间取得领先，不过裁判以黄大宪在没有与其他选手发生冲突的情况下，在超越的过程中变更赛道较迟为由，取消黄大宪的比赛资格。韩国MBC、KBS、SBS等各电视台的解说员纷纷指责荒唐。接着继黄大宪之后，另一选手李准瑞也被判罚遭淘汰，在韩网引起网民的愤怒。

RM在IG限时动态献上2个拍手鼓励、1个比赞的表情符号，发文给遗憾出局的黄大宪，但此举却引来中国网民出征，纷纷转战BTS官方IG留言（RM的IG无法留言）指他辱华，呛他“有种别来中国市场”，甚至贴出比量性器官的手势嘲讽，再度掀起两国网民的骂战。BTS粉丝ARMY则回贴象征BTS的紫色爱心，帮忙淨化版面。

另一边厢，韩女团aespa的中国成员宁宁（Ningning）日前在歌迷付费的聊天应用Bubble写道，“听说今晚得了首金……开心。”祝贺中国拿下竞速滑冰2000公尺混合团体赛金牌，至今继续引起网民炮轰。

该场赛事也是争议频传，原本位于第2、3名的美国、俄罗斯在准决赛被判妨碍对手失格，中国队晋级决赛后，选手之间交棒没有触碰到，最后夺金。宁宁的留言被贴出后，也遭韩国网民炮轰说：“回去你的国家吧”！