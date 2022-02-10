小孩闹脾气怎么办？孙俪庞蕾馨这些招数你试过吗?

孩子闹别扭父母该如何应对？沈琳宸日前在社媒Instagram（IG）分享自己因为女儿Layla不肯服用中药而差点情绪失控的经历，她感激老公Deon及时出马使出妙招，让女儿心甘情愿吃药，解救了一场母女大战。小孩子闹情绪是常有的事，且看艺人贾静雯、庞蕾馨、白薇秀、孙俪和隋棠如何应对。

女儿不肯吃中药 沈琳宸老公神救援

沈琳宸和老公Deon育有女儿Layla。（取自IG）

沈琳宸日前在IG分享女儿不肯服用中药，不但把药吐出，还哭着在地上打滚，让妈妈抓狂。就在这时候，老公Deon建议用蜜糖调和中药的苦味，沈琳宸一开始不是很赞成，但最终决定让老公一试，自己则回房间冷静。

她写道：“我原本以为Layla会又喊又叫，但她反而想吃更多！我走出房间看看到底怎么回事时，当场又重新爱上他了。”她附上老公耐心喂食女儿的视频，当中看得出Layla不但不排斥吃药，脸上还有点期待的表情。

沈琳宸感叹：“像今天这样的日子，提醒着我是多么感激有他当终身伴侣，有一个我能依靠的伴侣是多么重要，他会在我快失控时挺身而出。”

的确，夫妻在育儿方面需要并肩而行，有时互相谅解扶持，有时互补不足，分工合作才能事半功倍。而在和孩子僵持不下时，与其硬碰硬，不如尝试转个弯，也许会有更好的效果。

贾静雯从来不吼孩子

贾静雯主张孩子闹脾气时父母要先沉住气。（互联网）

贾静雯认为当孩子发脾气时大人一定要沉住气，深呼吸并保持沉默，这样才能稳定孩子的情绪，帮助他们冷静下来，“我从来不对孩子大吼大叫，因为你一吼孩子就害怕，反而会用一种失控的方式对待你。”

她觉得孩子发脾气是想获得父母的注意，“如果我们顺着孩子发脾气的话，那么孩子只会变本加厉，所以我们要让孩子明白发脾气是没有用的，妈妈很爱你，如果你也爱妈妈的话，那就不要发脾气。”以退为进这招有时也很管用哦。

庞蕾馨沉住气“温柔地坚持”

庞蕾馨与儿子Aden和女儿Avery感情亲密。（取自IG）

庞蕾馨曾在报章分享儿子Aden两岁时发脾气会拍桌子、丢东西甚至动手打人。但她都不会动怒，而是心平气和地跟Aden解释被打的感受。

她还会用相同的力道打在儿子身上，让他感受被打的滋味，孩子被打痛了会哭，庞蕾馨就趁机教育他：“妈妈被你打，也是一样的痛，一样的伤心，那你以后还要打人吗？”

庞蕾馨听从专家的建议，采取“温柔坚持”的方法。当孩子的意见和她相左时，她会用平静且温和的态度，坚持自己的立场，让孩子欣然接受事实并妥协。

她也认为家长须订下明确的家规，让小孩知道界限，在他们家，“约定”是非常重要的事，“约定好之后我们就用温柔和爱的方式去执行。Aden不会在商场吵着要买玩具，那是因为我会事先跟他讲好今天能不能买玩具，能买多少玩具，买多少钱的玩具。”

白薇秀跟孩子讲道理

白薇秀和老公戚玉武有一对子女。（取自IG）

理性的白薇秀在教育孩子方面采取尊重和讲道理的方式。她曾在访问中说：“我尊重孩子是有自己的主见、想法和感受的，我也相信他们有分析的能力。”

育有一女一子的她认为小男生更需要被谅解，“因为男生语言能力发展得比较慢，比较难表达自己。”因此她对儿子的教育方式稍有不同，会对他多一份谅解，也会多跟他讲话，帮助他表达自己。

对于女儿她则选择用讲道理的方式，“她哭闹的时候我会观察，看她是不是要些什么而得不到，然后再衡量，能给的我就给，不能给的我就讲道理。这样能培养孩子的表达能力，而他们日后也不会那么容易哭闹。”

她并不赞成体罚的教育方式，“这不是我想灌输给孩子的观念，当然有时会被气到很想打，但我都忍下来，尝试以他们的角度去看，体罚并不能解决问题。”

孙俪先给孩子一个拥抱

孙俪和邓超一家其乐融融。（互联网）

孙俪曾在微博分享育儿经，透露遇到孩子闹情绪时她不会急着说教，而是先给孩子一个拥抱。

她写道：“当孩子有不满、愤怒、悲伤的情绪发生，他需要的只是你的一个拥抱，不要说教，站在他的角度理解他，支持他，鼓励他，那些大道理等他们情绪好的时候再去说吧。”

隋棠老公温柔陪伴高度敏感儿子

隋棠在面簿分享老公Tony安抚儿子的视频。（取自面簿）

隋棠去年曾发长文透露大儿子Max是高度敏感的孩子，情绪反应都比较强烈，以至老公Tony很容易失去理智和耐心。

面对情绪起伏大的Max，Tony一开始会脸黑，然后丢下一句：“我无法忍受他了，交给你好吗？”接着转身离开，把自己埋进工作堆里。后来他向妈妈请教，一段时间后Tony对Max不再那么没耐心，会平和温柔地陪儿子一起去瞭解和感受那些情绪。

现在面对Max情绪大爆发的时刻，隋棠形容老公“能抱着儿子三四十分钟，过程中被挣脱，被不小心头槌，被嫌弃，被发怒……等等的一切，好像都不再困扰他，好像，他就是全然的、真正的接纳了Max”，这让隋棠很感动，肩头上的压力也减轻一大半。