小孩闹脾气怎么办？孙俪庞蕾馨这些招数你试过吗?

孩子闹别扭父母该如何应对？沈琳宸日前在社媒Instagram（IG）分享自己因为女儿Layla不肯服用中药而差点情绪失控的经历，她感激老公Deon及时出马使出妙招，让女儿心甘情愿吃药，解救了一场母女大战。小孩子闹情绪是常有的事，且看艺人贾静雯、庞蕾馨、白薇秀、孙俪和隋棠如何应对。
女儿不肯吃中药 沈琳宸老公神救援
沈琳宸日前在IG分享女儿不肯服用中药，不但把药吐出，还哭着在地上打滚，让妈妈抓狂。就在这时候，老公Deon建议用蜜糖调和中药的苦味，沈琳宸一开始不是很赞成，但最终决定让老公一试，自己则回房间冷静。
她写道：“我原本以为Layla会又喊又叫，但她反而想吃更多！我走出房间看看到底怎么回事时，当场又重新爱上他了。”她附上老公耐心喂食女儿的视频，当中看得出Layla不但不排斥吃药，脸上还有点期待的表情。
沈琳宸感叹：“像今天这样的日子，提醒着我是多么感激有他当终身伴侣，有一个我能依靠的伴侣是多么重要，他会在我快失控时挺身而出。”
的确，夫妻在育儿方面需要并肩而行，有时互相谅解扶持，有时互补不足，分工合作才能事半功倍。而在和孩子僵持不下时，与其硬碰硬，不如尝试转个弯，也许会有更好的效果。
贾静雯从来不吼孩子
贾静雯认为当孩子发脾气时大人一定要沉住气，深呼吸并保持沉默，这样才能稳定孩子的情绪，帮助他们冷静下来，“我从来不对孩子大吼大叫，因为你一吼孩子就害怕，反而会用一种失控的方式对待你。”
她觉得孩子发脾气是想获得父母的注意，“如果我们顺着孩子发脾气的话，那么孩子只会变本加厉，所以我们要让孩子明白发脾气是没有用的，妈妈很爱你，如果你也爱妈妈的话，那就不要发脾气。”以退为进这招有时也很管用哦。
庞蕾馨沉住气“温柔地坚持”
庞蕾馨曾在报章分享儿子Aden两岁时发脾气会拍桌子、丢东西甚至动手打人。但她都不会动怒，而是心平气和地跟Aden解释被打的感受。
她还会用相同的力道打在儿子身上，让他感受被打的滋味，孩子被打痛了会哭，庞蕾馨就趁机教育他：“妈妈被你打，也是一样的痛，一样的伤心，那你以后还要打人吗？”
庞蕾馨听从专家的建议，采取“温柔坚持”的方法。当孩子的意见和她相左时，她会用平静且温和的态度，坚持自己的立场，让孩子欣然接受事实并妥协。
她也认为家长须订下明确的家规，让小孩知道界限，在他们家，“约定”是非常重要的事，“约定好之后我们就用温柔和爱的方式去执行。Aden不会在商场吵着要买玩具，那是因为我会事先跟他讲好今天能不能买玩具，能买多少玩具，买多少钱的玩具。”
白薇秀跟孩子讲道理
理性的白薇秀在教育孩子方面采取尊重和讲道理的方式。她曾在访问中说：“我尊重孩子是有自己的主见、想法和感受的，我也相信他们有分析的能力。”
育有一女一子的她认为小男生更需要被谅解，“因为男生语言能力发展得比较慢，比较难表达自己。”因此她对儿子的教育方式稍有不同，会对他多一份谅解，也会多跟他讲话，帮助他表达自己。
对于女儿她则选择用讲道理的方式，“她哭闹的时候我会观察，看她是不是要些什么而得不到，然后再衡量，能给的我就给，不能给的我就讲道理。这样能培养孩子的表达能力，而他们日后也不会那么容易哭闹。”
她并不赞成体罚的教育方式，“这不是我想灌输给孩子的观念，当然有时会被气到很想打，但我都忍下来，尝试以他们的角度去看，体罚并不能解决问题。”
孙俪先给孩子一个拥抱
孙俪曾在微博分享育儿经，透露遇到孩子闹情绪时她不会急着说教，而是先给孩子一个拥抱。
她写道：“当孩子有不满、愤怒、悲伤的情绪发生，他需要的只是你的一个拥抱，不要说教，站在他的角度理解他，支持他，鼓励他，那些大道理等他们情绪好的时候再去说吧。”
隋棠老公温柔陪伴高度敏感儿子
隋棠去年曾发长文透露大儿子Max是高度敏感的孩子，情绪反应都比较强烈，以至老公Tony很容易失去理智和耐心。
面对情绪起伏大的Max，Tony一开始会脸黑，然后丢下一句：“我无法忍受他了，交给你好吗？”接着转身离开，把自己埋进工作堆里。后来他向妈妈请教，一段时间后Tony对Max不再那么没耐心，会平和温柔地陪儿子一起去瞭解和感受那些情绪。
现在面对Max情绪大爆发的时刻，隋棠形容老公“能抱着儿子三四十分钟，过程中被挣脱，被不小心头槌，被嫌弃，被发怒……等等的一切，好像都不再困扰他，好像，他就是全然的、真正的接纳了Max”，这让隋棠很感动，肩头上的压力也减轻一大半。
我擁有一個高度敏感的孩子。 高度敏感的孩子心思非常細膩，能夠注意到更多的細節，包括自己和他人的表情、感受、情緒，或是生活中，那些一般人完全不會在意的各種微小變化。 Max最明顯的是在於他的貼心，像是他永遠是家裡頭第一個發現我換了髮型的人，像是他會躡手躡腳幫在房間裡睡著的我關燈關門，甚至，他能夠輕易察覺我的心情。 但反應到人與人之間的關係時，經常發生的情況就是他們的情緒都比較強烈，無論是開心、沮喪、愛還是憤怒，尤其如果我們不小心忽略了他在意的地方，他會非常生氣，或是當他無法做到他對自己的期望，就會出現很大的挫敗感。 讓我和Tony哥心疼的是，在學習和高敏孩子相處的過程裡，我們花了很多時間心力摸索，但縱使如此，我們仍然避免不了犯了許多錯誤，像是我們都曾沒有控制好自己的情緒，而用了更多更強烈的負面情緒去壓制他的憤怒，或是因為失去耐性，而刻意忽略他大哭背後的那個想要也需要被溫柔對待的心，而這些無心傷害，都如實反映在他的不安全感之中。 最明顯的就是從他還很小到現在五歲了，每次幫他拿下要掉落的眼睫毛讓他許願，他都是同一個願望： 「希望媽媽永遠愛我。」 即使我不斷告訴他，世界上沒有任何事會讓我停止愛他。 但最近，有件事情讓我非常感動。 每次Max情緒激動時，很容易跟著就失去了理智和耐心的Tony哥，不知為何的，突然覺察到了他自己的反應會對兒子造成的影響，然後進而開始有意識的去抗拒那樣的自己。 有天他撥了電話給我的婆婆佩霞姐，希望能透過佩霞姐擅長處理生命關係的心靈教育，幫助他瞭解Max，瞭解自己，瞭解他們共同面對的困境。 他每週風雨無阻的去諮詢，我不知道他們究竟談了什麼，但一段時間後，面對Max的情緒爆發，Tony不再失去耐心。相反的，他開始平穩、溫柔的陪著Max一起去瞭解和感受那些情緒，就是那麼單純的⋯⋯陪著他一起承受。 從前那個會臉黑然後丟一句：「我無法忍受他了，交給妳好嗎」，就轉身離開僵持不下的現場，迫不及待把自己埋進工作堆裡逃避的Tony哥，現在，在Max很偶爾才會出現的大爆炸時刻，能抱著兒子30、40分鐘，過程中被掙脫，被不小心頭槌，被嫌棄，被發怒⋯等等的一切，好像都不再困擾他，好像，他就是全然的、真正的接納了Max。 而不知為何，我肩頭上的壓力，也隨著他們父子關係的這些改變，消弭了大半⋯ 覺得，能被真正的看見、瞭解、和接納，是多麼的不容易，又是多麼的美好啊❤️ #我在台北的日子 #我們都在成為更好的自己的路上 #影片是爆炸後Tony哥帶兒子進房間一路陪伴到最後父子倆笑臉握手和解的半個鐘頭快轉紀錄 #只有佩服Posted by 隋棠 Sonia Sui on Tuesday, February 23, 2021