明金成“逗弄龙凤胎”视频弄哭网民 生前与黄鸿升约定成遗憾

51岁台湾导演明金成于8日猝逝，死因被认定为心因性休克，遗孀林沛缔1月底刚生下一对龙凤胎，强忍悲痛为丈夫处理后事。

明金成晚婚，与妻子经历多次人工受孕，砸了五位数新元做10次试管，才顺利迎来龙凤胎宝宝出生，没想到如今和妻儿天人永隔。遗孀未坐满月子，强打起精神处理老公后事，身心备受煎熬的她，离去时需要旁人搀扶。她今天在面簿首发文，晒出明金成生前逗弄小孩的视频，让人心疼鼻酸。

视频中，明金成对得来不易的龙凤胎十分疼爱，姐姐先睁开眼睛，他乐喊小名“亮亮”叫她：“看爸爸呀！”还疼惜说怎么皱纹那么多；一旁的弟弟在睡觉，他伸手摸摸他的下巴，语气充满疼爱。遗孀发文同时标注明金成的面簿，虽然没有任何文字，但视频本身已是千言万语，好友们都不舍，纷纷打气留言“嫂子身体撑着”“姐姐请保重身体”。

曾国城、林依晨、庹宗康、温升豪、高宇蓁、李千那 等艺人，或亲到灵堂追思，或通过媒体哭别明金成。

另外，根据台媒报道，明金成生前曾与黄鸿升有过一起拍片的约定，如今两人都因突发性心血管疾病辞世，令人更加感到遗憾。

明金成2010年因拍摄偶像剧《流氓校长》与黄鸿升结缘，他曾向对方提及要执导一部台版《醉后大丈夫》的作品，小鬼听到剧情后相当感兴趣，还称即使有裸戏桥段也会答应接拍，明金成当下就允诺要请小鬼当男主角，还量身打造剧本，只是没想到在送出剧本前，小鬼竟意外离开人世。两人因同样的突发性疾病去世，与小鬼生前的约定成为永远无法弥补的缺憾，令人倍感痛心。