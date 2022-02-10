孙艺真嫁玄彬啦！“以后的日子一起走下去”

（首尔讯）不拖了，韩国艺人玄彬、孙艺真宣布结婚了！

孙艺真在她的IG写道：“我思考了很久要怎么分享这个故事，因为这是个重要的故事。我找到一个可以厮守终生的人了。是的......就是他。男生遇到女生，在人群中互相认证，承诺共同打造未来。我真无法想象啊！它发生得如此自然……不过，那不就是命运吗？

“只要跟他在一起，我就觉得温暖，受到保护。请替我们庆祝我们未来的开始。”

“还有，我最亲爱的粉丝们，有很长一段时间，我都接收到你们无条件的爱。我想那是无法偿还的。想让你们知道，我永远感恩，也祝你们幸福！”

孙艺真和玄彬2018年合拍电影《极智对决》，隔年合作夯剧《爱的迫降》擦出爱火，传了3次绯闻都不认，直到韩媒《D社》（Dispatch）去年元旦曝光玄彬接送孙艺真打小白球的照片，小俩口才坦承交往8个月。孙艺真还在IG娇羞认爱：“嗯…对，就变成那样了”“感谢可以遇到好的人，我们会好好培养这段感情”，言语间满是幸福甜蜜。

在一起近2年的“玄孙CP”传出交往时就有意互订终身，但外传两人同为1982年生的2人介意（韩国使用虚岁）年龄逢九急刹车，因此暂缓婚期，不过孙艺真今天在IG秀出小婚纱的照片，并表示和玄彬要携手一生。

玄彬经纪公司VAST随后也公布，玄彬“做了人生重要的决定，希望大家为两人的未来给予应援与祝福” 。公司也透露两人将以非公开形式，在3月办婚礼。因为疫情的关系，受邀的嘉宾将会是两人的亲近好友以及双方父母。

孙艺真在IG上宣布喜讯后，不止引来大批网友按赞，韩国演艺大咖们（宋允儿、李敏贞、李贞贤，和吴允儿等）都纷纷献上祝福，展现两人的好人缘。